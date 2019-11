Алекс Грозданов и Равена с втора загуба в Италия! Абдел-Азиз заби 10 аса за Милано (снимки)

View this post on Instagram

#chesuperlega l'uomo da #10ace a partita: @nimir_abdelaziz si confessa e trascina @powervolleymilano alla vittoria sulla giovane @portoroburcosta #ravenna @legavolley @dadodado @skipsnack @_greegorioo_ @mlollobrigida @rossini.fabrizio @raisport

A post shared by Maurizio Colantoni #inviatoRai (@maucolantoni) on Nov 7, 2019 at 11:52pm PST