Теодор Салпаров се присъедини към Газпром-Югра в Уфа

ТЕОДОР САЛПАРОВ Новичком нашего клуба стал болгарин Теодор Салпаров @salparov. Тео уже выступал в сургутском клубе в сезоне 2005/06. После этого он играл в московском «Динамо» (2006/07, 2009/10) @vcdynamo и казанском «Зените» (2014 - 2017) @volleyzenit с которым трижды выиграл Лигу чемпионов. Теодор выступал за казанцев только в еврокубке. Также по ходу карьеры Салпаров выступал за софийский ЦСКА, московский «Луч», турецкий «Галатасарай» @gsvoleybol1905 и французский «Лион». С 2017 года Салпаров был игроком и одновременно спортивным директором «Нефтохимика» @neftochimic.volley из болгарского Бургаса. В составе сборной Болгарии он становился бронзовым призёром ЧМ-2006, Евро-2009 и Кубка мира-2007, а также играл на турнирах двух Олимпийских играх (2008, 2012). #Тео #TeodorSalparov #ГазпромЮграВперед #Трансферы #Bulgaria #ТеодорСалпаров #Либеро

