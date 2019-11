Рафаeл Хабибуллин: Нужен ни е такъв енергичен човек като Салпаров

View this post on Instagram

Теодор Салпаров @salparov пополнил состав «Газпром-Югры» @vc_gazprom_ugra Рафаэль Хабибулин: «Нашей команде нужен такой энергичный человек, как Салпаров. По энергетике мы с ним очень похожи»

