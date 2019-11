Иван Колев със страхотен дебют в Шампионската лига (снимки)

Българският волейболист Иван Колев направи чудесен дебютен мач за новия си тим СК Задруга Айх/Доб в най-престижния евротурнир - Шампионската лига.

Австрийският шампион отстъпи на Младост (Загреб) с 1:3 (25:22, 18:25, 21:25, 14:25) в среща от втори кръг на надпреварата, изигран в зала "Боян Странич" в хърватската столица.

Колев, който стартира сезона в родния ЦСКА, бе на отлично ниво, като се разписа с 18 точки (2 аса, 3 блока, 33% ефективност в атака, 21% перфектно и 46% позитивно посрещане) и бе топреализатор.



Петер Млинарчик добави 11 точки (4 блокади). За съперника Иван Раич бе над всички с 19 точки (1 ас, 3 блокади), Тимофий Полуян се отчете със 17 точки (2 аса, 2 блокади).



Следващият мач между двата отбора е на 13 ноември (сряда), в Клагенфурт на Вьортерзее. Иван Колев и съотборниците му трябва да победят с 3:0 или 3:1 гейма, за да продължат напред в надпреварата.

Last, but not least! A hard-fought home win of Mladost Zagreb concluded the first leg of the #CLVolleyM Round 2!



Find out more here https://t.co/1DPrcr9Tvg pic.twitter.com/zjzlacl27e