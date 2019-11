Бокс Кубрат Пулев и Райдъл Букър лице в лице 08 ноември 2019 | 08:49 - Обновена 0



Тази нощ Кобрата и 38-годишният американец се изправиха лице в лице на официалната пресконференция преди битката им в зала "Чукчанси Парк" във Фресно, щата Калифорния, тази неделя от около 5.00 часа сутринта.

Залогът за Кубрат е голям. Победа ще го изстреля в сблъсък за шампионския пояс на IBF, а загуба означава, че ще загуби статута си на официален претендент.



"Опонентът ми е сериозен. Концентриран съм само върху този мач", заяви Кобрата.





"В бокса нищо не е сигурно. Но аз съм тук, за да се бия и съм тук, за да победя. Добре подготвен съм и вярвам в себе си. Знам кой съм - аз един от най-добрите бойци в тежка категория. Моят съперник също е добър, но аз мисля, че съм много, много по-добър и ще спечеля. За мен това е един мач, с който ще натрупам повече опит. Ще ми се отрази добре. Трябва да съм на ринга, докато чакам реванша между Джошуа и Руис", добави Пулев.

.@KubratPulev knows he can’t lose focus Saturday night against Rydell Booker, with so much on the line as the first in line for a mandatory shot at December’s #RuizJoshua2 winner.#HerringRoach | SATURDAY | ESPN+ pic.twitter.com/093IBrORtx — Top Rank Boxing (@trboxing) 7 ноември 2019 г. Българинът има 27 победи и 1 загуба на профи ринга - от Владимир Кличко в мача за световната титла през ноември 2014 година.



Букър дебютира на професионалния ринг през 2001 г. и записва 22 поредни успеха- Първата му загуба е от 2004-та, след нея американецът е вкаран в затвора. Той е уличен в притежание с намерение за разпространение на 1 кг кокаин.



На 9 септември 2005 г.той получава ефективна присъда. В затвора лежи до 9 август 2017 г. След излизането си на свобода Букър се завръща на ринга. Първият му мач е през февруари 2018 г. и завършва с победа. След това постига още 3 победи и 1 загуба.

Meanwhile, Rydell Booker enters Saturday’s co-main event fresh out of camp with @usykaa and @BronzeBomber ... That’ll make anyone feel ready. #HerringRoach | SATURDAY | ESPN+ pic.twitter.com/83ExQo9Y5K — Top Rank Boxing (@trboxing) 7 ноември 2019 г. “Всички знаят моята история - бях в затвора 12 години. От две години обаче съм много активен. Този бой идва във възможно най-добрия за мен момент. Бях в лагера на Усик, след това бях в този на Уайлдър, така че бях доста зает. Помагал съм на най-добрите. Сега работя и с Антъни Джошуа. Говорим си, аз уча него, той учи от мен. В бокса съм от 31 години и ще разчитам на своя опит”, каза от своя страна Райдъл Букър.



