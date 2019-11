Лека атлетика Ивет пред Sportal.bg: Понякога придаваме прекалено голямо значение на Диамантената лига 07 ноември 2019 | 17:26 - Обновена 0



След решението на Международната асоциация на атлетическите федерации (IAAF) да извади от финала на Диамантената лига през 2020 г. четири дисциплини (200 метра, троен скок, мятане на диск и 3000 метра стийпълчейз), започна масово недоволство на атлетите. Sportal.bg потърси родната спринтьорка Ивет Лалова-Колио, която също е сред засегнатите, тъй като и нейната основна дисциплина беше сред извадените от финала в Цюрих.



Седмата от Световното първенство в Доха по-рано през годината не смята, че трябва да се правят трагедии от това решение и за нея важното е всички атлети да имат възможност да направят достатъчно състезания през сезона. Ето какво сподели Ивет в ексклузивно интервю за Sportal.bg: - Ивет, какво смяташ за решението 200 метра и тройният скок да бъдат изключени от финалния турнир в Диамантената лига през 2020 г.?

- Беше ясно още от миналата година, че някои дисципилини трябва да бъдат изключени, заради намаленото телевизионно време. По мое лично мнение най-хубаво би било всички дисциплини да се въртят на ротационен принцип в различните турнири от веригата, защото в това е красотата и богатството на атлетиката, но решението е вече взето.



@@@ - Как ще ти се отрази лично на теб това, че диамантените турнири с дисциплината 200 метра ще бъдат сериозно намалени?

- Не мисля, че ще ми се отрази сериозно. Опитвам се да гледам на всички турнири като възможност за участие и нищо повече. Това, което е важно са единствено Олимпийските игри в Токио и европейското първенство в Париж. В пет от турнирите ще има старт на 200 м, което може да е още по-добре, защото ще има по-малко желаещи и чакане от обикновено. View this post on Instagram A post shared by I L (@ivet_lalova) on Nov 7, 2019 at 7:18am PST - Ще имаш ли повече участия на 100 метра в такъв случай, защото и там конкуренцията е много силна?

- След резултата ми от изминалата година на 100 м в Мадрид със сигурност ми се участва и на 100 м. Подготовката ми обаче продължава да бъде основно на 200. - Себастиан Коу каза, че целта е да се създаде по-вълнуваща глобална лига. Смяташ ли, че това ще се случи, след като вадят от програмата две от най-атрактивните и силни като резултати дисциплини в последните години - троен скок и 200 метра?

- Смятам, че новата глобална лига, в която ще влязат турнири като Стокхолм и Острава, ще бъдат не по-малко атрактивни и силни като конкуренция и резултати. Със сигурност ще се компенсира по някакъв начин. @@@ - Беатрис Чепкоеч заяви, че това е "убиване на кариери". Споделяш ли нейното мнение и цялостното недоволство на атлетите от това решение?

- Разбирам недоволството, но някой път придаваме прекалено голямо значение на Диамантената лига. Тя се превърна в някакъв еталон за престижност, а във финала на 200 м в Доха имаше момичета, които никога не са стартирали на тези турнири, така че в цялата картина, това не е най-важното. Важното е всички атлети да имат възможност за стартове през сезона, от които и да печелят, и да не си нарушават подготовката за основните и важни състезания.

