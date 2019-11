Алонсо четвърти и във втория етап от рали "Ула-Неом"

Пилотът на Toyota Фернандо Алонсо завърши на четвърто място и във втория етап от рали "Ула-Неом", дълъг 212 километра. Испанецът се движи с постоянно темпо и след първите две състезателни отсечки заема четвърто място с изоставане от 11 минути спрямо временния лидер - Ясир Бин Сейдан (MINI).

Day 2 of Neom Rally in Saudi. P4 again and better pace than yesterday. Happy with the day. Thanks marc_coma and the team. 2 more days to come! #Toyota #toyotagazooracing https://t.co/gD9ttlCyXS