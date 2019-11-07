Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с победа над шампиона на Русия (видео + снимки)

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Волейбол
Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) записаха победа №4 в Суперлигата на Русия.
Локо срази у дома шампиона Кузбас (Кемерово) с 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:21) в мач от 4-ия кръг, който се игра в Спортен комплекс “Север” в Новосибирск.
Успехът бе 4-и пореден за Локо и Пламен Константинов от началото на сезона.
Диагоналът Константин Бакун заби 17 точки (2 аса, 1 блок, 56% ефективност в атака), а Марко Ивович добави още 15 точки(2 блока, 57% ефективност в атака, 31% перфектно и 54% позитивно посрещане).
Центърът Дмитрий Щербинин се отличи с 8 точки (1 ас, 5 блока, 67% ефективност в атака), а бившият разпределител на Монтана Константин Абаев влезе като резерва и имаше отлични изяви в двубоя, в който завърши с 4 точки (3 аса, 1 блок).
Украинският център Дмитрий Пашицкий заби 18 точки (2 аса, 2 блока, 78% ефективност в атака) за Кузбас, а диагоналът Виктор Полетаев добави още 16 точки (1 ас, 47% ефективност в атака).
Поражението бе първо за тима воден от Георге Крецу.
Дмитрий Щербинин / фото: Александр Лукин, lokovolley.com
В следващия 5-и кръг Локомотив приема новака АСК (Нижни Новгород), а шампионът Кузбас е домакин на вицешампиона Зенит (Казан), с Цветан Соколов, в двубой, който ще определи и победителят в Суперкупата на Русия.
ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРС) - КУЗБАС (КЕМЕРОВО) 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:21)
ЛОКОМОТИВ: Фабиан Джизга 4, Константин Бакун 17, Алексей Родичев 4, Марко Ивович 15, Дмитрий Щербинин 8, Дмитрий Лизик 9 - Роман Мартинюк-либеро (Павел Захаров, Константин Абаев 4, Артьом Ермаков-либеро)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
КУЗБАС: Игор Кобзар 1, Виктор Полетаев 16, Евгений Сивожелез 3, Ярослав Подлесних 7, Дмитрий Пашицкий 18, Михаил Щербаков 9 - Лаури Кераминен-либеро (Антон Карпухов 8, Роман Пакшин, Егор Кречетов)
Старши треньор: ГЕОРГЕ КРЕЦУ.
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