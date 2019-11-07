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Волейбол

Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с победа над шампиона на Русия (видео + снимки)

07 ноември 2019 | 16:51 - Обновена
Пламен Константинов и Локомотив (Новосибирск) с победа над шампиона на Русия (видео + снимки)
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Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) записаха победа №4 в Суперлигата на Русия.
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Да, мы это сделали! «Локомотив» в четырех сетах обыграл чемпиона страны – кемеровский «Кузбасс»! Эмоции игроков и болельщиков – бесценны Самым результативным игроком нашей команды стал Константин Бакун, на его счету 17 очков! Также 15 очков нам принес Марко Ивович, по 9 у Дмитрия Лызика и Сергея Савина. «Локомотив» (Новосибирск) – «Кузбасс» (Кемерово) – 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:21).

A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolley.ru) on Nov 6, 2019 at 7:03am PST


Локо срази у дома шампиона Кузбас (Кемерово) с 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:21) в мач от 4-ия кръг, който се игра в Спортен комплекс “Север” в Новосибирск.

Успехът бе 4-и пореден за Локо и Пламен Константинов от началото на сезона.
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Друзья, интервью с пылу с жару – наш капитан Фабиан Джизга хочет вам кое-что сказать! Фабиан Джизга, связующий и капитан «Локомотива»: «Это большая победа для нашей команды и наших болельщиков! В прошлом сезоне мы практически в том же составе сыграли два тяжелых матча против «Кузбасса» и оба проиграли. Этот сезон мы начали гораздо лучше, мы больше чувствуем друг друга на площадке – это действительно круто! Сегодня мы играли против лучшей команды прошлого сезона и, конечно, мы не чувствовали того давления, под которым находился «Кузбасс». Я думаю, сегодня мы играли в умный волейбол и играли всей командой, не по одиночке. Это важно, потому что у нас есть не только шесть – у нас есть 14 хороших игроков в команде. Я очень, очень счастлив! Я хочу сказать «спасибо» всем нашим болельщикам, потому что играть без них сегодня было бы крайне тяжело!». Спасибо, что сегодня были с нами Эта победа и ваша победа тоже И потому она так ценна для нас!

A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolley.ru) on Nov 6, 2019 at 9:48am PST


Диагоналът Константин Бакун заби 17 точки  (2 аса, 1 блок, 56% ефективност в атака), а Марко Ивович добави още 15 точки(2 блока, 57% ефективност в атака, 31% перфектно и 54% позитивно посрещане).

Центърът Дмитрий Щербинин се отличи с 8 точки  (1 ас, 5 блока, 67% ефективност в атака), а бившият разпределител на Монтана Константин Абаев влезе като резерва и имаше отлични изяви в двубоя, в който завърши с 4 точки (3 аса, 1 блок).

Украинският център Дмитрий Пашицкий заби 18 точки (2 аса, 2 блока, 78% ефективност в атака) за Кузбас, а диагоналът Виктор Полетаев добави още 16 точки (1 ас, 47% ефективност в атака).

Поражението бе първо за тима воден от Георге Крецу.
Дмитрий Щербинин / фото: Александр Лукин, lokovolley.com

В следващия 5-и кръг Локомотив приема новака АСК (Нижни Новгород), а шампионът Кузбас е домакин на вицешампиона Зенит (Казан), с Цветан Соколов, в двубой, който ще определи и победителят в Суперкупата на Русия.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРС) - КУЗБАС (КЕМЕРОВО) 3:1 (25:23, 23:25, 25:19, 25:21)
ЛОКОМОТИВ: Фабиан Джизга 4, Константин Бакун 17, Алексей Родичев 4, Марко Ивович 15, Дмитрий Щербинин 8, Дмитрий Лизик 9 - Роман Мартинюк-либеро (Павел Захаров, Константин Абаев 4, Артьом Ермаков-либеро)
Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ
КУЗБАС: Игор Кобзар 1, Виктор Полетаев 16, Евгений Сивожелез 3, Ярослав Подлесних 7, Дмитрий Пашицкий 18, Михаил Щербаков 9 - Лаури Кераминен-либеро (Антон Карпухов 8, Роман Пакшин, Егор Кречетов)
Старши треньор: ГЕОРГЕ КРЕЦУ.

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«Болельщики из Кемерова придавали азарта и дополнительных эмоций» Ещё одна порция небольших интервью по вчерашнему матчу – Пламен Константинов, Константин Абаев и Константин Бакун делятся своими эмоциями от важной победы. Пламен Константинов: Я рад, что ребята провели матч здорово. Могу заключить, что сегодня мы сыграли как единая команда. Все, кто и выходил в стартовом составе, и на замену, играли сконцентрировано и с большим желанием. Усилия всей команды привели к такому результату. В таких ровных играх растет мастерство у ребят и строится команда. Константин Бакун Приятно играть, когда полный зал, когда есть болельщики обеих команд. Если есть хоть минимальное шоу – это здорово, потому что волейбол зрелищный вид спорта. Мы играем, в первую очередь, для зрителей. Что касается нас, то команда у нас и была сыгранная, а новые ребята достаточно быстро влились в коллектив. Я не думаю, что мы сегодня показали идеальную игру, есть еще к чему стремиться. Константин Абаев Было сложно, потому что приехали болельщики из Кемерова, это придавало нам азарта и дополнительных эмоций. Два прошлых сезона я играл полностью в составе, поэтому мне непривычно входить в игру со скамейки. Но этим мы и показываем, что мы команда. Те, кто выходил, помог, внес лепту в общую победу. Дмитрий Лызик начинал с нами сборы, сейчас он сделал большой скачок вперед и сейчас может играть против действующего чемпиона страны в стартовом составе. Подробности матча между «Локомотивом» и «Кузбассом» читайте на нашем официальном сайте!

A post shared by ВК «Локомотив-Новосибирск» (@lokovolley.ru) on Nov 7, 2019 at 6:01am PST


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                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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