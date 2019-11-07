Обявиха съдийските наряди за 16-ия кръг на efbet Лига

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БГ Футбол
Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за 16-ия кръг на efbet Лига. Двубоят между ЦСКА-София и Славия ще бъде ръководен от Драгомир Драганов.
Съдийски назначения за срещите от 16-ти кръг в efbet Лига:
8 Ное 2019 г. Петък 17:30 ч.
ПФК Локомотив 1926 - ПОФК Ботев Враца
ГС: Георги Николов Николов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Димитър Цолов Буров
СН: Георги Крумов Виделов
9 Ное 2019 г. Събота 15:00 ч.
ФК Етър - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Мартин Живков Богдев
9 Ное 2019 г. Събота 17:30 ч.
ПФК ЦСКА-София - ПФК Славия 1913
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Петър Кирилов Костадинов
СН: Йордан Костадинов Иванов
10 Ное 2019 г. Неделя 12:45 ч.
ПФК Берое - ФК Арда
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Георги Валентинов Стамболджиев АС2: Николай Неделчев Чакъров
4-ТИ: Димо Стоянов Димов
СН: Георги Василев Йорданов
10 Ное 2019 г. Неделя 15:15 ч.
ПФК Ботев - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Радан Василев Мирянов
10 Ное 2019 г. Неделя 17:45 ч.
ФК Витоша - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Кънчев Димитров АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров
СН: Иван Захариев Вълчев
11 Ное 2019 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ПФК Дунав
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Румен Емилов Иванов
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Кирил Петков Йорданов
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