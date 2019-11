Брагантино се връща в елита на Бразилия след 22-годишна пауза

Ред Бул Брагантино си осигури промоция за бразилския футболен елит. Малкият клуб от покрайнините на Сао Пауло, който е воден от бившия национал Антонио Карлос Заго, победи Гуарани с 3:1 и си гарантира място в четворката на Серие Б пет кръга преди края на сезона.

And Bragantino earned promotion to Brasileirão Serie A.

A Red Bull managed team to the Brazilian top tier. This is a big deal. pic.twitter.com/EJg6IqWTdE