Динамо Загреб и Шахтьор Донецк не се победиха в страшна драма на “Максимир” (видео)

View this post on Instagram

ДО КОНЦА! ДО ПОСЛЕДНИХ СЕКУНД! ХАРАКТЕР И УПОРСТВО! Продолжаем борьбу за выход в плей-офф! #ДинамоЗШахтер TO THE END! TO THE VERY LAST SECONDS! CHARACTER AND TENACITY! We continue competing for the knockout phase qualification! #DinamoZagrebShakhtar #UCL @championsleague ДО КІНЦЯ! ДО ОСТАННІХ СЕКУНД! ХАРАКТЕР І ЗАВЗЯТТЯ! Продовжуємо боротьбу за вихід до плей-оф! #ДинамоЗШахтар

A post shared by FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar) on Nov 6, 2019 at 2:56pm PST