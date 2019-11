Други спортове "Дни на предизвикателствата" в повече дни, с повече локации и повече гости 06 ноември 2019 | 10:54 - Обновена 0



Тази година фестивалът отбелязва своето 15-о издание между 2 и 5 декември в УАСГ и Френския културен институт. По време на събитието отново ще видим, чуем и съпреживеем приключения от различни точки на света, ще се насладим на красотата на природата и ще говорим за начините за нейното опазване.



СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ



За радост на всички почитатели на екстремните преживявания, пътуванията до далечни дестинации и невероятните спортни постижения, сред чуждестранните гости, потвърдили участие, са Кристоф Дюмарест - гид и алпинист с впечатляващи изкачвания в Алпите и в други части на света; Еврард Венденбаум - документалист, алпинист и изследовател на дивата природа на Мадагаскар, Гренландия и Индонезия; ултрамаратонецът Дион Леонард, световният рекордьор във височинния парапланеризъм Антоан Жирар и други.

ФИЛМИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ



На сцената на събитието ще видим и някои от най-новите филми, подпомогнати от големите марки с традиция при продуцирането на документалистиката в екстремните спортове. Такъв е катерачният Rotpunkt на Patagonia, който ще видим премиерно у нас и подкрепеният от Berghaus Spectre - To The End of the Earth, за една от най-вълнуващите скорошни експедиции в Антарктида на изключителния алпинист Лео Хоулдинг, както и индивидуални продукции като тази на Антоан Жирар за неговия полет с парапланер над Каракорум.



Владимир Павлов ще разкаже за премиерното си сноуборд спускане от връх Манаслу, а Виктор Варошкин, един от първите лицензирани алпийски водачи у нас, ще сподели какво е да бъдеш член на може би най-елитната организация на гидове в света. И тази година сцената на “Дните” ще бъде трибуна пред голяма публика за Петър Ванев, който окончателно покори “Тройната корона” по пешеходен туризъм в САЩ след като прекоси и последния маршрут по нея – Континенталния преход.

Феновете на бягането и ултрамаратоните ще бъдат зарадвани от представянето на Калоян Пейчев - Кофе и неговия рекорд за най-бързо скоростно преминаване по планинския маршрут Е4.С кратки видео разкази ще се включат и някои успешни катерачки и алпинистки от Балканите като Алекс Тоткова. Думата ще имат и водещи планински водачи, спасители, катерачи и алпинисти, професионалисти във ветроходството и организатори и участници в състезания по планинско колоездене и други.

ПОВЕЧЕ ДНИ, ПОВЕЧЕ ТЕМИ



На 2 декември във Френския институт ще се проведе конференция “Биоразнообразието – предизвикателство?“ с централна тема биоразнообразието и заплахите пред него в световен мащаб. Лекционната част ще продължи два часа (10-12 ч) , а след нея акцент в събитието ще бъдат филмите на френския фотограф и изследовател Еврард Венденбаум (17-19 ч). Eдно от най-нашумелите му заглавия е China Jam с участието на Sean Villanueva и Nicolas Favresse, a излезлият през миналата година филм Scoresby включва спиращи дъха кадри от експедиция с каяк в Гренландия. Входът ще е с предварителна регистрация и наличен тридневен билет за Дните.



ФОТОКОНКУРС



Вече отворен за кандидатури е и ежегодният фотоконкурс в рамките на фестивала "Дни на предизвикателствата", който насочва фокуса на обектива както на любители, така и на професионалисти-фотографи, към най-актуалните теми за природата както в световен, така и в локален план. Темата тази година е „Биоразнообразие и дива природа“, а повече за него може да се види на https://rebrand.ly/ypel7j . Организатори и през 2019 г. са магазини "Стената" и Фотопавилион.

БИЛЕТИ



В магазини Stenata и в системата на bilet.bg могат да се закупят тридневни билети за фестивала на цена от 30 лв. /билетът включва и филмовата вечер във Френския институт на 2 декември/. Важно: Само със закупен тридневен билет може да се извърши регистрация за конференцията на 2 декември във Френския институт. Регистрацията за конференцията предстои да бъде отворена.



Повече за фестивала:



Официален сайт: predizvikatelstva.com/

