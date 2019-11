Победата не дойде лесно, но Ливърпул вече е водач в групата (видео + галерия)

Победителят от последното издание на Шампионската лига Ливърпул постигна трета поредна победа в група "Е". Мърсисайдци надвиха с 2:1 Генк и вече са начело в класирането, възползвайки се от грешната стъпка на Наполи срещу РБ Залцбург (1:1). Ливърпул има 9 точки, а италианците са втори с 8. РБ Залцбург и Генк ще спорят за третата позиция, даваща право на участие в Лига Европа. Жоржиньо Вайналдум откри резултата в 14-ата минута, в 40-ата Мбвана Самата изравни с глава, а в 53-ата Алекс Окслейд-Чембърлейн вкара втория и оказал се победен гол за Ливърпул. "Червените" имаха и други положения, но Генк игра много по-добре, отколкото у дома, когато отстъпи с 1:4.Загубата лиши Генк и от теоретични шансове да стигне до осминафиналите. Ливърпул пък може да подпечата класирането си за елиминациите още в следващия кръг, когато приема Наполи.Ливърпул имаше много тежко гостуване на Астън Вила през уикенда, което спечели с гол в добавеното време. След няколко дни пък предстои голямото дерби с Манчестър Сити и съвсем логично Юрген Клоп реши да съхрани силите на част от футболистите си за сблъсъка с "гражданите".На резервната скамейка бяха Садио Мане Мохамед Салах имаше подкрепата в предни позиции на Дивок Ориги и Алекс Окслейд-Чембърлейн, а тримата в средата на терена бяха Фабиньо , Жоржиньо Вайналдум и Наби Кейта . В центъра на защитата до Вирджил ван Дайк застана Джо Гомес , а ляв бек беше Джеймс Милнър Старши треньорът на Генк Фелис Мазу уплътни защитната линия и заложи на системата 5-3-2. Двамата нападатели бяха Мбвана Самата и Юния Ито, а Патрик Хрошовски, Браян Хайнен и Сандер Берге играеха в средата на терена.Ливърпул показа желание да отбележи ранен гол, с който да си направи мача по-лесен, но и гостите загатнаха, че могат да са опасни при контраатаките си. Белгийците се защитаваха спокойно и не допускаха елементарни грешки, но това се промени в 14-ата минута. След пас на Ориги Милнър центрира остро, топката се отклони от двама футболисти на Генк и попадна на крака на Вайналдум, който реагира бързо и я насочи под гредата.След попадението "червените" заиграха с още повече настроение, а разликата в скоростта между двата отбора беше крещяща и футболистите на Юрген Клоп с лекота излизаха на добри позиции. Гаетан Куке отрази удар на Милнър, а не след дълго Ориги комбинира с Наби Кейта, който шутира, но бранител в бяло блокира изстрела му.

Салах беше малко разпилян в действията си, но постоянно ангажираше вниманието на противниковите защитници. В 31-ата минута Окслейд-Чембърлейн майсторски финтира играч на Генк и опита удар от границата на наказателното поле, но топката срещна тялото на друг бранител на гостите.В 36-ата минута Салах се откъсна и опита удар, но беше неточен. До края на полувремето египтянинът пропусна и още една възможност да се разпише. Генк пък можеше да изравни в 40-ата минута, но Трент Александър-Арнолд изби топката точно преди Самата да шутира. След изпълнението на корнера никой не попречи на Самата да скочи и да стреля с глава - 1:1.

