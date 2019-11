В Серия "А" също обмислят идеята за мач в чужбина

Подобно на колегите си в Ла Лига, от Серия "А" също обмислят идеята в бъдеще поне една среща от италианския шампион да се играе на територията на друга държава. Това разкри изпълнителният директор на състезанието Луиджи Де Сиерво.

"Целта ни е поне един мач през сезона да се играе в чужбина. Предизвикателството пред нас и другите европейски първенства е да завладеем нови пазари. Това става чрез мачове в чужбина, които ще допринесат за сближаване до нашите шампионат и държава. При сегашните правила това не е възможно. Предвестникът е Ла Лига, където от няколко години се опитват да организират мач в чужбина. Според мен така е правилно, но първо изчакваме ФИФА и УЕФА да създадат определени правила за това", коментира Де Сиерво.

