Григор си почива сред тъмни пейзажи и гейзери (снимки)

Тъмни пейзажи, гейзери и снегомобили. Григор Димитров си ги пожела и ги получи. След завръщането си в топ 20 на световната ранглиста по тенис и разнородния си сезон, българският тенисист пристигна в Исландия, за да презареди батериите преди новата кампания. Димитров радва последователите си в социалните мрежи с разнообразни снимки от ваканцията си на северния остров.

Is Grigor all alone in that luxury spa resort in Iceland?! If he wanted a “travel/snuggle/swimming in the blue lagoon” buddy, all he had to do was ask! #ImFree #Dimitrov #Iceland @GrigorDimitrov pic.twitter.com/niFCVbqE4q