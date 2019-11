Мейсън Маунт: Целта ни е да печелим трофеи

Мейсън Маунт е сигурен, че той и неговите съотборници в Челси са напълно готови да печелят нови трофеи, въпреки липсата на опит в младия състав на "сините".

"Искаме да печелим купи и да бъдем на върха в първенството. Задружни сме като отбор и точно това може да ни помогне. Това е нашата основна цел - трофеите. Искаме да продължим да се подобряваме в следващите седмици", заяви Маунт пред британските медии.

Mason Mount on Chelsea's hopes of winning a trophy



"Our next goal is to win a major trophy and we have the togetherness to do it" pic.twitter.com/ldj0w9Nvg5