Рома застана зад Марио Балотели

От Рома излязоха с позиция относно ситуацията в мача между Верона Бреша , когато нападателят на гостите Марио Балотели беше обиждан на расистка основа от фенове на домакините.

“Като клуб, Рома застава зад Марио Балотели, който беше обиждан на расистка основа в неделя. Независимо дали това са 20, или 2000 човека, расистките обиди никога не са приемливи. Време е да си изберете страна - на тези, които се опълчват на расизма, или на тези, които допускат това да унищожава играта, която всички обичаме”, публикуваха “вълците” в клубния си профил в Туитър.

As a club, #ASRoma stands with Mario Balotelli, who was racially abused on Sunday.



Whether it’s 20 people or 2,000, racist abuse is never acceptable.



It's time to choose a side - those prepared to stand up to racism and those who will allow it to destroy this game we all love