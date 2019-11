Бокс Баду Джак: Ковальов - Алварес беше уговорен 05 ноември 2019 | 11:57 0



копирано

Badou Jack & Dirrell react to Adonis Stevenson’s miracle recovery, Patrick Day & talk Canelo/Kovalev!



Watch the FULL interview here

| https://t.co/zJFNG7SknS

| @BadouJack / @Anthonydirrell

| @MichellePhelps pic.twitter.com/puK2hLvzDa — Behind The Gloves (@BehindTheGloves) October 21, 2019

"Красив нокаут, хубав удар, но като цяло боят беше скучен - коментира Джак. - Канело нокаутира по-голям съперник. Ковальов нищшо не правеше. Ударите не впечатляваха. Приличаше на договорен мач или спаринг." Бившият световен шампион по бокс за професионалисти в две различни категории Баду Джак смята, че дербито между Канело Алварес и Сергей Ковальов е уговорено. Мексиканецът спечели с нокаут в края на мача, но по-голямата част от двубоя беше тактическа битка."Красив нокаут, хубав удар, но като цяло боят беше скучен - коментира Джак. - Канело нокаутира по-голям съперник. Ковальов нищшо не правеше. Ударите не впечатляваха. Приличаше на договорен мач или спаринг."

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 101

1