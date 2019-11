ММА Макгрегър отрича сексуалните посегателства 05 ноември 2019 | 11:54 - Обновена 0



копирано

Breaking News: Conor McGregor, the mixed martial arts star, is being investigated in Ireland over an accusation of sexual assault. He said he was retiring today. https://t.co/0VDV8FIlLQ — The New York Times (@nytimes) March 26, 2019

"Категорично отрича и двете обвинения в сексуално посегателство - коментира Атар. В крайна сметка знаем за какво става въпрос."

През 2019-а Макгрегър на два пъти беше обвинен в изнасилване. Съдебните дела все още не са започнали.

Отново през тази година Конър се призна за виновен в нападение над мъж в дъблински бар. Съдът го осъди да плати глоба от 1000 евро. Мегазвездата на смесените бойни изкуства Конър Макгрегър не е извършвал сексуални престъпления. Това обяви неговият мениджър Оди Атар."Категорично отрича и двете обвинения в сексуално посегателство - коментира Атар. В крайна сметка знаем за какво става въпрос."През 2019-а Макгрегър на два пъти беше обвинен в изнасилване. Съдебните дела все още не са започнали.Отново през тази година Конър се призна за виновен в нападение над мъж в дъблински бар. Съдът го осъди да плати глоба от 1000 евро.

Още по темата

0



копирано

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 77

1