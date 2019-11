Бейзбол Над 5000 фенове посрещнаха шампиона на МЛБ в Белия дом (видео) 05 ноември 2019 | 10:13 0



"Трябва да кажа, че никога не е имало толкова много хора на тази поляна, така че честито! Това е още един рекорд за Натс – отбеляза Тръмп. – Днес първата дама и аз сме развълнувани да посрещнем тук шампионите за 2019 г. Вашингтон Нешънълс остана верен на своя девиз: "Остани в битката!" Това важи в пълна степен за живота, защото никога не се знае какво ще се случи. Затова останете в битката!"







Въпреки че половин дузина от играчите на Вашингтон бойкотираха церемонията заради различия във възгледите с президента, политическата тема остана на заден план. Или поне негативните нюанси от нея. Заедно с обичайната фланелка с името си и №45 на гърба, Тръмп получи благодарности от доайена в състава на Нешънълс – 35-годишния Райън Зимърман.



"Г-н президент, аз и съотборниците ми най-напред искаме да Ви благодарим, че ни приемате тук – заяви ветеранът. – Това е невероятна чест, която никой от нас няма да забрави. Също така искаме да Ви благодарим, че осигурявате безопасност за всички в нашата страна и продължавате да правите Америка най-великата страна за живеене в света."







Кърт Сузуки пък демонстрира своята подкрепа към Тръмп, като сложи шапка с предизборния слоган от кампанията на милиардера през 2016 г. – Make America Great Again ("Направи Америка велика отново"). В отговор кетчерът получи прегръдка от президента.



В чест на Вашингтон Нешънълс оркестърът на Военноморските сили на САЩ изсвири мелодията от детската песничка Baby Shark, превърнала се в неофициална музикална тема на отбора по време на изминалия сезон. Гостите бяха изпратени със спортния химн We Are the Champions на "Куин".



