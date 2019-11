Други спортове В края на ноември ще се проведе националната IT лига по джаги 05 ноември 2019 | 02:36 0



В края на месец ноември ще се проведе петото издание на престижното състезание Джаги IT Лига 2019. В нея ще вземат участие първите записали се отбори от по 4-ма участници – подбрани и регистрирани от всяка компания. Всеки отбор ще получи екип /тениски/ в определен цвят, изработени от организаторите на събитието. За победителите ще има медали и трофей – купа, както и безплатни едномесечни тренировки в Спортен клуб по джаги. Предвиждат се и награди от спонсорите на събитието. Първите два отбора победители се класират за участие на Бизнес Купата в Хамбург, Германия през януари 2020-та година! Точната дата на Националния IT сблъсък е 30.11.2019, а мястото - Спортен бар „Академията”, бул. Тодор Александров 64 /сградата на Кино Арена Запад –ниво -2/. Организатори на събитието са БДФ и спортен клуб по джаги „Джагоарс”. 0



