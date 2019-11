Предизвестеният провал

Нико Ковач вече не е треньор на Байерн (Мюнхен) и това е новина, която зарадва огромна част от привържениците на баварците. Новина, която се чакаше от доста време, но стана факт едва след позорната загуба с 1:5 от Айнтрахт (Франкфурт) през уикенда. Каква ирония на съдбата - в последния си мач начело на Айнтрахт Ковач победи Байерн във финала за Купата на Германия, а в дебюта си като наставник на мюнхенския колос разгроми "орлите" с 5:0 в спора за Суперкупата. Сега отново двубой между двата тима се оказа знаков за бъдещето на хърватския специалист, но този път той беше на губещата страна и на "Зебенер щрасе" не се поколебаха да го освободят. Всъщност, крушението във Франкфурт е формалният повод за уволнението на бившия халф, но не и причината. Няколко дни по-рано отборът изглеждаше апатичен и незаинтересован срещу втородивизионния Бохум, като само благодарение на огромната разлика в класите се спаси от унижението да напусне турнира за националната купа в съвсем ранна фаза. Твърде много и твърде крещящи са примерите за липсата на организация в дефанзивен план, а петте шамара от Айнтрахт само затвърдиха онова, което отдавна беше ясно - Ковач се провали в опита си да внесе необходимия баланс в играта на Байерн. Тимът разполага с футболисти на световно ниво във всички линии, но въпреки това демонстрира една и съща слабост, която Ковач за година и половина не успя дори да замаскира. Статистиката не лъже: Байерн е допуснал най-много попадения от всички отбори в горната половина на класирането в Бундеслигата. Естествено, това е така най-вече заради загубата от Айнтрахт, но след нея самият Ковач каза, че не е нормално отборът да получи пет гола, пък било и с човек по-малко. Тук на преден план изниква въпросът какво направи хърватинът след червения картон на Жером Боатенг, за да предотврати последвалия прогром. И отговорът е: нищо. Ковач беше длъжен веднага да вкара в игра опитния Хавиер Мартинес вместо някой от офанзивните футболисти, но за пореден път пренебрегна испанеца и го пусна чак в средата на второто полувреме при 1:4.

Отношението на Нико Ковач към Мартинес е симптоматично, защото от всички халфове на Байерн това е човекът с най-много умения при пресичането на подавания, подсигуряването и печеленето на физически единоборства. 31-годишният бивш играч на Атлетик Билбао умее да действа еднакво успешно и в центъра на защитата, а благодарение на тези си качества беше сред любимците на Юп Хайнкес. Ковач обаче имаше други виждания за това как трябва да изглежда халфовата линия на Байерн. Срещу Айнтрахт на терена едновременно бяха Томас Мюлер, Йошуа Кимих, Тиаго Алкантара, Филипе Коутиньо и Серж Гнабри, а за последните трима не може да се каже, че са особено полезни в дефанзивен план. И когато Боатенг беше изгонен още в 9-ата минута, а в състава на Байерн не се появи футболист, способен да отговори на агресията на домакините, последствията не закъсняха.

Коутиньо се вписа добре след идването си под наем от Барселона, но между него и останалите полузащитници липсва синхрон, когато топката е загубена и Байерн трябва да се прегрупира. Това води до много свободни пространства, от които не един и два отбора се възползваха. Защитата също търпи огромни критики, а Ковач беше избран за наследник на Хайнкес именно с идеята да стабилизира отбраната. Преди началото на настоящия сезон на "Алианц Арена" пристигнаха световните шампиони Люка Ернандес и Бенжамен Павар, а Матс Хумелс се завърна в Борусия (Дортмунд). В тима обаче изненадващо остана Боатенг, който неведнъж настояваше да бъде продаден. Като прибавим Никлас Зюле, Дейвид Алаба, Кимих и Хави Мартинес става ясно, че Байерн разполага с необходимото качество, но въпреки това головете във вратата на Мануел Нойер падат един след друг. В първите 10 кръга само Шалке 04 и Кьолн не съумяха да стигнат до попадение срещу шампионите.

"My brother Robert and I would like to thank FC Bayern for these past 18 months. During that time our team won the Bundesliga, the DFB Cup and the Supercup. It was a good time. I with the club and the team all the very best.”



