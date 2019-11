Само четирима са били №1 в света в последните 15 години

Only @RafaelNadal, @DjokerNole, @RogerFederer or @Andy_Murray has been No. 1 in #ATP Rankings since 2 February 2004.



Only Nadal, Djokovic, Federer or Murray has been No. 2 in ATP Rankings since 25 July 2005. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 4, 2019

Rafael Nadal is the new World No. 1 in the #ATP Rankings.



Most Weeks at No. 1

1 @RogerFederer 310

2 Pete Sampras 286

3 @DjokerNole 275

4 Ivan Lendl 270

5 @JimmyConnors 268

6 @RafaelNadal 197 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 4, 2019

Most Stints at No. 1 in #ATP Rankings

1 John McEnroe 14

2 Pete Sampras 11

3 @JimmyConnors 9

T4 Ivan Lendl 8

T4 @RafaelNadal 8 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 4, 2019

Само четирима тенисисти са заемали първата позиция в световната ранглиста на ATP от 2 февруари 2004 година до днес. Това са оглавилият днес ранглистата Рафаел Надал, Новак Джокович, Роджър Федерер и Анди Мъри.Надал започва осмия си период като №1 в света, а освен това е вторият най-възрастен тенисист, който стъпва на върха, откакто се води такава статистика. В момента испанецът е на 33 години. Рекордът принадлежи на Роджър Федерер, който за последно бе първи през 2018, когато швейцарецът бе на 36 години.Надал започва 197-ата си седмица на първото място. Рекордьор с 310 е Федерер, а Джокович е опасно близо с 275 на трета позиция. Втори е легендарният американец Пийт Сампрас с 286.