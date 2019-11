Разследват фен на Евертън заради расизъм по адрес на Сон

Според медиите на Острова срещу въпросния фен има неоспорими доказателства, уловени от една от камерите за сигурност.

Son's lash challenge on Andre Gomez might be a career ending injury. We wish a speedy recovery to Andre Gomes. #EVETOT#Everton#Tottenham#GoodisonPark #EPL pic.twitter.com/AV0AIoUhvE