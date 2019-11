Тенис Григор: Тази година израснах извън корта 04 ноември 2019 | 17:19 - Обновена 0



Григор Димитров си направи равносметка за отиващия си сезон в ATP тура. Григор изигра последния си турнир за 2019 година - “Мастърс”-а в Париж, където достигна до 1/2-финалите, а там бе спрян след оспорван мач от Новак Джокович. През 2019 година първата ни ракета имаше проблем с рамото, който го измъчваше дълго време. 28-годишният хасковлия трябваше да преглътне не едно и две ранни отпадания, срина се в ранглистата, но сезонът му бе спасен от блестящото му представяне в Ню Йорк, където достигна до 1/2-финалите на US Open. Днес пък Димитров официално се завърна в Топ 20 на световната ранглиста. Българският №1 се обърна към феновете си с послание в Instagram, в което споделя, че е израснал извън корта.



View this post on Instagram A post shared by Grigor Dimitrov (@grigordimitrov) on Nov 3, 2019 at 9:06am PST

"Благодаря ти, 2019! Това бе един сезон, в който израснах извън корта. Чувствата са смесени и ми е трудно да намеря правилните думи да опиша през какво съм преминал тази година, но искам да кажа колко много съм благодарен за тежките моменти и оспорваните загуби, защото без тях пътешествието нямаше да бъде това, което е! Благодаря ви за цялата ви подкрепа, ще се видим през 2020! С любов, G", гласи посланието на Димитров към феновете му в цял свят.

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 453

