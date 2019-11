Винялес и Ринс влизат в тежка битка във Валенсия

Победителят от Гран При на Малайзия в MotoGP Маверик Винялес излезе на трета позиция в генералното класиране на кралския клас след спечелени 25 точки на "Сепанг". Така той влезе в борбата за третата позиция в общата подредба за сезон 2019 с таланта на Suzuki Алекс Ринс. И двамата пилоти имат по две победи в рамките на кампанията, а Винялес можеше и да е далеч по-напред, ако не бе паднал, докато се движи втори в Австралия.

Едва седем точки делят Винялес от Ринс, като за пилота на Yamaha успехите дойдоха през втората половина от сезона. Ринс от своя страна започна силно сезона, но след победата на "Силвърстоун" не успява да впечатли особено, а лошите квалификации вгорчават състезанията му.

