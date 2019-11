Моторни спортове Роси с рекорд на "Сепанг" в най-трудното състезание от сезона 04 ноември 2019 | 15:39 - Обновена 0



Състезанието за Гран При на Малайзия в MotoGP бе доказателство, че във Валентино Роси има още много решителност и глад за победи. Четвъртото му място на "Сепанг" не може да разкаже цялата история. Отчаян да се качи на подиума, Доктора изстиска всичко, което можеше от своя мотор, още от старта на тренировките в Малайзия. Роси успя да се квалифицира шести на старта, а представянето му в цялото състезание на "Сепанг" бе свирепа борба и показно, че не бива да се съди по възрастта. The battle for third is now hotting up! @ValeYellow46 has reeled in @AndreaDovizioso! #MalaysianGP pic.twitter.com/Nk1HLuE8H7 — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2019 Във втората половина от кръга Роси се изправи срещу своя сънародник, също със стабилен опит – Андреа Довициозо. Неведнъж Доктора успя да мине елегантно пред Дови, но ускорението на машината му на правата бе срамно да се сравнява с това на Ducati. Дови си връщаше позицията с лекота, а на следващата обиколка Роси отново натискаше, за да излезе на третата позиция. Да, Доктора не постигна целта си в състезанието, но записа нов рекорд за обиколка на "Сепанг" по време на състезание. Нещо, което не бе правил от 2016 г. @ValeYellow46 attacks for third but @AndreaDovizioso is wise to the move!@Rins42 is also closing on the Italian duo! #MalaysianGP pic.twitter.com/26QEz6B3bs — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2019 "Щастлив съм, защото състезанието беше добро, особено в сравнение със скоростта ни и с предишните кръгове. Борех се за подиум, но за съжаление не успях да победя Дови. Състезанието беше добро. Направих най-бърза обиколка – рекорд. Радвам се, че бях бърз на това състезание, защото физически то е най-тежкото", коментира Роси.

