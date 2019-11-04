СК повери Черно море - ЦСКА-София на Николай Йорданов, Петър Костадинов ще ръководи Левски - Етър

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ЦСКА
Съдийската комисия към БФС определи нарядите за мачовете от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят във Варна между Черно море и ЦСКА-София е поверен на Николай Йорданов, а Петър Костадинов ще ръководи Левски - Етър. Двубоят Славия - Локо Пд ще свири Ивайло Стоянов.
5 Ное 2019 г. Вторник 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Деница Павлова Крумова
5 Ное 2019 г. Вторник 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Никола Антонов Попов
СН: Валери Николов Цветков
5 Ное 2019 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Драгомир Димитров Драганов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
6 Ное 2019 г. Сряда 13:00 ч.
ПФК Дунав - ПФК Ботев
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
6 Ное 2019 г. Сряда 15:30 ч.
ПФК Левски - ФК Етър
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Никифор Деянов Велков
4-ТИ: Георги Димитров Давидов
СН: Валентин Желев Добрев
7 Ное 2019 г. Четвъртък 15:30 ч.
ФК Арда - ФК Царско село 2015
ГС: Георги Юлиянов Иванов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Атанас Петров Бозев
efbet Лига
14 кръг, сряда 30 октомври
Етър
0:4краен резулат
ЦСКА-София
Стадион: Ивайло
Съдия: Ивайло Стоянов
1
15
84
23
25
22
31
5
99
73
98
13
11
28
25
26
3
18
6
20
27
9
5-4-1
4-2-3-1
0 Голове 4
3 Ъглови удари 3
10 Центрирания 21
1 Засади 5
2 Точни удари 9
19 Тъчове 25
2 Неточни удари 6
8 Удари от вратата 6
36 Притежание на топката % 64
5 Жълти картони 3
0 Блокирани удари 1
3 Смени 3
0 Контра атаки 1
15 Извършени фалове 13
8 халф
10 вратар
x
0:1
(63`) Евандро
0:2
(68`) Али Соу
0:3
(74`) Вив Соломон-Отабор
0:4
(81`) Петър Занев
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(Гост) 2
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(Гост) 1
отговор
ГНОМА САКАТИЯТ ДА ХВАЩАТ СЪДИТЕ ЧЕ ТЕЗИ ОТ ЧЕРНО МОРЕ ДА, НЕ НАБУТАТ ПАК ТРИ ГОЛА НА НАЩИ ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК Софияцска ТИРЕ МЕНТЕ ОЛЕЛЕЛЕ СЪДИИТЕ ОЩЕ СЕГА ТЕЗИ ОТ ЧЕР НО МОРЕ ДА НЕ НАБУТАТ ПАК ТРИ Рейтинг: 0 1