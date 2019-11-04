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  • СК повери Черно море - ЦСКА-София на Николай Йорданов, Петър Костадинов ще ръководи Левски - Етър

ЦСКА-София Cska-Sofia

Етър 0:4 ЦСКА-София

последен:
30.10.2019

Черно море - ЦСКА-София

следващ:
05.11.2019

създаване: 1948г.
стадион: "Българска армия"
президент: Гриша Ганчев
треньор: Милош Крушчич
web: ЦСКА-София / bgclubs.eu

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ЦСКА

СК повери Черно море - ЦСКА-София на Николай Йорданов, Петър Костадинов ще ръководи Левски - Етър

04 ноември 2019 | 15:05
СК повери Черно море - ЦСКА-София на Николай Йорданов, Петър Костадинов ще ръководи Левски - Етър
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Съдийската комисия към БФС определи нарядите за мачовете от 15-ия кръг на efbet Лига. Двубоят във Варна между Черно море и ЦСКА-София е поверен на Николай Йорданов, а Петър Костадинов ще ръководи Левски - Етър. Двубоят Славия - Локо Пд ще свири Ивайло Стоянов.

5 Ное 2019 г. Вторник 12:30 ч.
ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Красимир Владимиров Миланов    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Георги Николов Николов
СН:    Деница Павлова Крумова     
 
5 Ное 2019 г. Вторник 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Локомотив 1926
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Никола Антонов Попов
СН:    Валери Николов Цветков     
 
5 Ное 2019 г. Вторник 17:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС:    Николай Йорданов Колев    АС1:    Веселин Мишев Добриянов    АС2:    Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ:    Драгомир Димитров Драганов
СН:    Евгени Георгиев Георгиев     
 
6 Ное 2019 г. Сряда 13:00 ч.
ПФК Дунав - ПФК Ботев
ГС:    Валентин Станчев Железов    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Станислав Георгиев Тодоров
СН:    Георги Генов Нарлев     
 
6 Ное 2019 г. Сряда 15:30 ч.
ПФК Левски - ФК Етър
ГС:    Петър Кирилов Костадинов     АС1:    Александър Ангелов Атанасов    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Георги Димитров Давидов
СН:    Валентин Желев Добрев     
 
7 Ное 2019 г. Четвъртък 15:30 ч.
ФК Арда - ФК Царско село 2015
ГС:    Георги Юлиянов Иванов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ:    Неделчо Танчев Гаджалов
СН:    Атанас Петров Бозев  
efbet Лига
14 кръг, сряда 30 октомври
Етър
0:4краен резулат
ЦСКА-София
Стадион: Ивайло
Съдия: Ивайло Стоянов
1
15
84
23
25
22
31
5
99
73
98
13
11
28
25
26
3
18
6
20
27
9
Росен Кирилов
Милош Крушчич
5-4-1
4-2-3-1
Титуляри
Христо Иванов Христо Иванов1 Густаво Бусато13 Густаво Бусато
Здравко Илиев Здравко Илиев84 Пламен Гълъбов28 Пламен Гълъбов
Александър Дюлгеров Александър Дюлгеров23 Раул Албентоса25 Раул Албентоса
Иван Иванов Иван Иванов15 Петър Занев11 Петър Занев
Христофор Хубчев Христофор Хубчев5 Брадли Мазику18 Брадли Мазику
Крум Стоянов Крум Стоянов25 Рубен Пинто6 Рубен Пинто
Даниел Младенов Даниел Младенов11 Валентин Антов26 Валентин Антов
Румен Руменов Румен Руменов8 Вив Соломон-Отабор14 Вив Соломон-Отабор
Красимир Станоев Красимир Станоев31 Тиаго Родригес20 Тиаго Родригес
Иван Стоянов Иван Стоянов73 Евандро10 Евандро
Флорент Боджадж Флорент Боджадж10 Али Соу22 Али Соу
Резерви
Ивайло Димитров Ивайло Димитров99 Мартин Смоленски27 Мартин Смоленски
Никола Колев Никола Колев22 Тони Уот9 Тони Уот
Светослав Ковачев Светослав Ковачев98 Жеферсон3 Жеферсон
Румен Руменовизлиза Румен Руменов  90' Вив Соломон-Отабор  Вив Соломон-Отаборизлиза
Никола Колеввлиза Никола Колев  Мартин Смоленски  Мартин Смоленскивлиза
Флорент Боджаджизлиза Флорент Боджадж  86' Евандро  Евандроизлиза
Ивайло Димитроввлиза Ивайло Димитров  Жеферсон  Жеферсонвлиза
Александър Дюлгеровжълт картон Александър Дюлгеров  83'
Даниел Младеновизлиза Даниел Младенов  82' Али Соу  Али Соуизлиза
Светослав Ковачеввлиза Светослав Ковачев  Тони Уот  Тони Уотвлиза
81' Петър Занев  Петър Заневгол
Христофор Хубчевжълт картон Христофор Хубчев  80'
74' Вив Соломон-Отабор  Вив Соломон-Отаборгол
72' Тиаго Родригес  Тиаго Родригесжълт картон
Флорент Боджаджжълт картон Флорент Боджадж  70'
68' Али Соу  Али Соугол
63' Евандро  Евандрогол
Здравко Илиевчервен картон Здравко Илиев  54'
37' Петър Занев  Петър Заневжълт картон
32' Пламен Гълъбов  Пламен Гълъбовжълт картон
Здравко Илиевжълт картон Здравко Илиев  25'
Красимир Станоевжълт картон Красимир Станоев  22'
0 Голове 4
3 Ъглови удари 3
10 Центрирания 21
1 Засади 5
2 Точни удари 9
19 Тъчове 25
2 Неточни удари 6
8 Удари от вратата 6
36 Притежание на топката % 64
5 Жълти картони 3
0 Блокирани удари 1
3 Смени 3
0 Контра атаки 1
15 Извършени фалове 13
efbet Лига М П Р З Г точки
1 Лудогорец Лудогорец
15
12
3
0
25:5 (20)
39
2 Левски Левски
14
10
2
2
29:11 (18)
32
3 Локомотив (Пловдив) Локомотив (Пловдив)
14
10
2
2
34:16 (18)
32
4 ЦСКА-София ЦСКА-София
14
7
4
3
25:14 (11)
25
5 Славия Славия
14
6
4
4
17:16 (1)
22
6 Черно море Черно море
14
5
6
3
17:12 (5)
21
7 Берое Берое
15
7
0
8
24:24 (0)
21
8 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
14
5
4
5
19:21 (-2)
19
9 Етър Етър
14
3
5
6
14:24 (-10)
14
10 Дунав Дунав
14
3
4
7
12:20 (-8)
13
11 Царско село Царско село
14
3
3
8
14:22 (-8)
12
12 Ботев (Враца) Ботев (Враца)
14
3
3
8
14:25 (-11)
12
13 Ботев (Пловдив) Ботев (Пловдив)
14
2
4
8
10:21 (-11)
10
14 Витоша (Бистрица) Витоша (Бистрица)
14
1
0
13
9:32 (-23)
3
  • Квалификации ШЛ
  • Квалификации ЛЕ
  • Бараж
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст
 
0:1
player (63`) Евандро
 
0:2
player (68`) Али Соу
 
0:3
player (74`) Вив Соломон-Отабор
 
0:4
player (81`) Петър Занев

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ФУТБОЛ МЕНИДЖЪР
(Гост) 2
отговор
04 ноември 2019 | 15:24

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ПЕЩЕРА ЛИТЕКС МИКРЕ КЛУБ
(Гост) 1
отговор
04 ноември 2019 | 15:22

ГНОМА САКАТИЯТ ДА ХВАЩАТ СЪДИТЕ ЧЕ ТЕЗИ ОТ ЧЕРНО МОРЕ ДА, НЕ НАБУТАТ ПАК ТРИ ГОЛА НА НАЩИ ЛИТЕКС МИКРЕ ПОМАК Софияцска ТИРЕ МЕНТЕ ОЛЕЛЕЛЕ СЪДИИТЕ ОЩЕ СЕГА ТЕЗИ ОТ ЧЕР НО МОРЕ ДА НЕ НАБУТАТ ПАК ТРИ Рейтинг: 0 1 


							
						


							
					

					
					
						


						




          

            

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                  Черно море урежда алжирец за ЦСКА-София
                
                
                  Черно море урежда алжирец за ЦСКА-София

                 
                
              

              

                
                  
                  Бригидо: Вторият гол ни отчая
                
                
                  Бригидо: Вторият гол ни отчая

                 
                
              

              

                
                  
                  Херо: Проблемите са при играта ни в защита, вкараха ни два нещастни гола
                
                
                  Херо: Проблемите са при играта ни в защита, вкараха ни два нещастни гола

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






България е последният шанс на "Руския Меси"
04 юни 2019

ЦСКА-София действа доста активно на трансферния пазар и вече се сдоби с четири нови попълнения - Петър Занев, Диего Фабрини, Тони Уот и Денис Давидов. Руският офанзивен халф е истинска загадка за феновете. От ...









							
							
						

						
						






Христо Стоичков: Лудост е да искам санкции за ...
28 октомври 2019

Нов Стоичков няма да има! Дано с моята „История“ вдъхновя някое момче да ме задмине
Единственият  у нас, заслужил отличия, които днес ни се струват на светлинни години  далеко от България. „Златна ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
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                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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