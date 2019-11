Гарет Бари се завръща в Уест Бромич

Гарет Бари има рекордните за Висшата английска лига 653 мача.



"Много съм доволен и съм фокусиран върху изявите ми с отбора. Искам да помогна. Не исках да завършвам моята кариера с контузия и все още мога да се наслаждавам на футбола", заяви ветеранът.



Gareth Barry has signed a contract which will keep him at Albion until the end of the season. #WBAhttps://t.co/KUSCDWRhp0