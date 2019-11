Тенис Джокович: Изиграх най-добрите си мачове в последните три дни 04 ноември 2019 | 13:26 0



копирано

Новак Джокович призна, че е изиграл най-добрите си мачове в Париж срещу Денис Шаповалов, Григор Димитров и Стефанос Циципас. Шампионът във френската столица сподели впечатленията си от поредната отлична за него седмица, в която спечели 34-ата си “Мастърс” титла и общо пета в Париж. Djokovic

Safin



The two most successful singles players in #RolexParisMasters history pic.twitter.com/jQRbv0Pa3R — Tennis TV (@TennisTV) November 3, 2019 “Страхотен турнир за мен, все пак не загубих сет. Играх много добре, особено в последните три мача. Мислих си го, докато се нижеха кръговете тази седмица. Чувствам се по-добре на корта, по-уверен съм и играя по-добре. Очевидно е, че за Денис това бе първи “Мастърс” финал и е напълно ново усещане. Той се справи добре, а и двамата сервирахме много добре във финала. Never change, @DjokerNole



34 ATP Masters 1000 titles and counting. — #AusOpen (@AustralianOpen) November 4, 2019 Поради някаква причина беше по-лесно да сервираш бързо, може би кортът бе по-бърз, защото имаше повече хора по трибуните и беше по-топло. И двамата сервирахме добре, нямаше много дълги разигравания в мача, затова приключи за само около час. Бях солиден, когато трябваше и направих ранен пробив, който ми беше достатъчен. Чувствах се отлично, през цялата седмица имах много увереност, но най-вече в последните три дни. Това ми дава голям кураж за предстоящите Финали на АТР. Имам седмица да си почина и да се подготвя за още един страхотен турнир”, каза Джокович, който ще се бори с Рафаел Надал за завършване на годината като номер 1.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 55

1