Ашли Барти: Най-невероятната година за мен и моя екип

Невероятната 2019 година за Ашли Барти завърши по най-магическия начин със спечелването на титлата във Финалите на WTA след успех 6:4, 6:4 над Елина Свитолина на финала в Шънджън. Австралийката не скри емоциите си от перфектния сезон, в който триумфира още на “Ролан Гарос”, в Бирмингам и в Маями. Tale of the Tape:



@ashbarrty finishes 2019 with the most wins on tour (56), most Top 10 wins (12) and tied for the most titles on tour (4), winning one on every surface.



Of the 9 biggest titles, Barty won 3 (RG, Miami, WTA Finals). pic.twitter.com/CxsPUFc6iu — WTA Insider (@WTA_insider) November 3, 2019 “Странно е. Ако съм напълно откровена, това е най-невероятната година за мен и моя екип. Вълнуващо беше да завърша сезона с такъв силен мач, особено след като спечелихме толкова много с екипа ми досега. Сега ще имаме време за равносметка и за почивка, след което ще се подготвяме за 2020-а. Разликата във финала направиха по-прецизните ми изпълнения. В предишните ни мачове с Елина тя винаги успяваше да се задържи с много борба дори когато аз стигах до преднина. Сега се стремях да взимам правилните решения в големите точки и това се случваше през почти целия мач. В Китай е много вълнуващо, през последните няколко години играя много добре тук и знаех, че ще има много емоции сега при завръщането ми в Шънджън. Това е нова ера за женския тенис. Надявам се следващата година да се завърна и да защитавам титлата си. 2019: The Year of Ashleigh Barty



Congratulations to the 2019 Shiseido @WTAFinals Shenzhen Champion.



What. A. Year.



LIVE BLOG: https://t.co/OJwVULE8tz pic.twitter.com/JTllhwk8Qk — WTA Insider (@WTA_insider) November 3, 2019 Годината беше невероятна, ще трябва да седна и да гледам отново някои моменти, за да ги изживея пак. Някои спомени се открояват, но имаше толкова много важни и ключови мигове в някои от по-малките мачове, заради които съм най-горда през годината. Сега ще прекарам малко повече време със семейството ми, ще постоя в Австралия и ще си почивам. Ще се опитам да тренирам, за да подобря играта си и да продължавам да се развивам всеки ден. Нищо не се е променило, така че ще се готвя за силно начало на сезона в Австралия”

