Джъд Тръмп подсили статута си на водещия майстор на щеката

Джъд Тръмп отново подсили статута си на водещият майстор на щеката в света на снукъра в момента, след като спечели титлата в World Open с победа 10:5 над най-бързо играещия състезател Тепчая Ун-Ну на финала в Юшан. Delighted to win another one in china pic.twitter.com/v8K8NzicoX — Judd trump (@judd147t) November 3, 2019 Асото в колодата дори водеше с 8:2 и можеше да спечели с разгромен резултат, но тайландецът успя да вземе три поредни фрейма и да се опази от подобна конфузна ситуация. Топ наградата от 150 хиляди долара отиде при шампиона, а за Тепчая бонусът от 75 хиляди е най-голям в кариерата му. Тъй като през 2019 година Тръмп вече има шест титли - World Open, Откритото първенство на Северна Ирландия, “Мастърс”, Световната Гран при, Световното първенство и Международния шампионат, то общо спечелените от него пари от януари насам са 1.195 милиона паунда. Crowned Zhiyuan #WorldOpen champion tonight, @judd147t has bagged £150k in Yushan! pic.twitter.com/9ldbbIWrCU — World Snooker (@WorldSnooker) November 3, 2019 30-годишният англичанин от Бристол вече има 13 ранкинг титли и по този показател се изравнява с Дин Дзюнхуей и вече изостава само с 1 от Марк Селби и Нийл Робъртсън. 34-годишният тайландец Ун-Ну пък пропусна възможността да добави още едно ранкинг отличие, след като по-рано тази година триумфира в Shoot Out. Той все пак ще се изкачи с 15 позиции до 22-рата в световната ранглиста, оглавявана именно от Тръмп.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 192

