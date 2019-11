ММА Конър Макгрегър разкритикува щаба на Нейт Диас за UFC 244 04 ноември 2019 | 09:44 - Обновена 0



Конър Макгрегър не е впечатлен от помощта, която Нейт Диас получи в ъгъла от щаба си на UFC 244.



Диаз излезе срещу Хорхе Масвидал в главното събитие на UFC 244 на 2 ноември в "Медисън Скуеър Гардън" (Ню Йорк). Масвидал отбеляза победата чрез TKO в третия рунд. Лекарят реши, че е прекалено опасно Нейт да продължи и двубоят бе прекратен. Диаз имаше дълбоки аркади над веждата и под окото. Президентът на UFC Дана Уайт изрази убеждението си, че спирането вероятно е правилното решение. @@@ Главният лекар на UFC Грег Хсу публикува видео с Диас след UFC 244. Доктор Хсу не беше лекарят в Октагона, който спря битката. В отговор на видеоклипа Макгрегър похвали Хсу и каза, че къменът на Диас не се е справил добре със задачата си. I got you! Appreciate you! @natediaz209 @danawhite @ufc #UFC244 pic.twitter.com/U34oR33GeK — Dr. Greg Hsu (@UFCDoctor) November 3, 2019 "Отлична работа Грег. Бяхме ограбени от класна битка. Кътмените в ъгъла трябва да бъдат по-решителни, когато боецът трябва да стои мирен. Между първи и втори рунд беше пропуснат решаващ момент на поправка поради движение. Така или иначе, тежка битка и напред към следващия двубой… с мен.” заяви Конър в социалните медии.

