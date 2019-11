Тенис Джокович не загуби сет и на финала, грабна нова титла в Париж (видео+галерия) 03 ноември 2019 | 17:25 - Обновена 1



Световният №1 Новак Джокович, който утре ще отстъпи първото място в ранглистата на ATP на Рафаел Надал, спечели за пети път турнира от категорията "Мастърс" в Париж. 32-годишният сърбин, който миналия сезон загуби на финала от руснака Карен Хачанов, днес надигра в директния сблъсък за трофея канадеца Денис Шаповалов с 6:3, 6:4. @@@ Джокович направи по един пробив във всеки от двата сета и триумфира във френската столица за първи път от четири години, като тази седмица не загуби нито сет в петте мача, които изигра. Ноле има три поредни титли в турнира в зала "Берси" между 2013 и 2015 година, а първият му триумф в това състезание е през 2009.

He hasn't dropped a set all week!



The moment @DjokerNole claimed his 5th @RolexPMasters title.



He hasn't dropped a set all week!

The moment @DjokerNole claimed his 5th @RolexPMasters title.

: @TennisTV pic.twitter.com/c5I4uZMSp4 — ATP Tour (@atptour) November 3, 2019 Двубоят започна по мечтан за Джокович начин, след като водачът в схемата проби първия сервис-гейм в мача на противника си и това му помогна да се откъсне напред в резултата - 3:0. Опитният Джокович с лекота поддържаше аванса си от пробив в резултата, като в първата част не даде нито един брейкпойнт на 20-годишния канадец.

77 Tour-Level Titles

50 ATP Masters 1000 Finals

34 ATP Masters 1000 Titles

5 @RolexPMasters



This career just keeps getting better for @DjokerNole



: @TennisTV pic.twitter.com/fCqWpi5io4 — ATP Tour (@atptour) November 3, 2019 Втората част също премина по вкуса на балканеца, който в седмия гейм реализира пробив за 4:3 и това се оказа решаващо. В следващия гейм сърбинът отрази единствената възможност за пробив на Шаповалов в целия двубой и поведе с 5:3. Канадецът съкрати изоставането си на един гейм при 4:5, но не успя да стори нищо повече. @@@ С гейм на нула Джокович сложи точка на спора и показа, че няма никакво намерение да вдига бялото знаме в битката с Надал за първото място в света до края на годината. Джокович вече е с 8945 точки в класацията ATP Race, а водачът Надал е с 640 точки повече (9585).

Most Tour-Level Titles in Open Era (Est. April 1968)



Connors: 109

Federer: 103

Lendl: 94

Nadal: 84

@DjokerNole: 77

John McEnroe: 77



Most Tour-Level Titles in Open Era (Est. April 1968)

Connors: 109

Federer: 103

Lendl: 94

Nadal: 84

@DjokerNole: 77

John McEnroe: 77

Now level with McEnroe...@DjokerNole is coming for the rest!#RolexParisMasters pic.twitter.com/3hUaaTr3X0 — ATP Tour (@atptour) November 3, 2019 След четвъртата си победа от четири мача срещу Шаповалов (сърбинът има само един загубен сет от канадеца) Джокович спечели 34-а титла от категорията "Мастърс" и се доближи само на една от рекордьора Надал.

It’s gonna be tricky to kiss this one, @DjokerNole @RolexPMasters pic.twitter.com/QcHHRGYUxH — ATP Tour (@atptour) November 3, 2019 Припомняме, че на полуфиналите Джокович прекърши първата ракета на България Григор Димитров. Шаповалов пък се класира на финала, елиминирайки без игра Рафа Надал, който не излезе на корта поради травма в коремната област. Освен това Ноле се изравни с американската легенда Джон Макенроу на петото място в класацията за най-много титли в “Оупън ерата”. Джокович и Макенроу са с по 77, а пред тях са само Рафаел Надал (84), Иван Лендъл (94), Роджър Федерер (103) и рекордьорът Джими Конърс (109).Припомняме, че на полуфиналите Джокович прекърши първата ракета на България Григор Димитров. Шаповалов пък се класира на финала, елиминирайки без игра Рафа Надал, който не излезе на корта поради травма в коремната област. @@@ "You already have a great career but I am sure that the best things are yet to come for you."



Serious respect between @DjokerNole & @denis_shapo



: @TennisTV | @RolexPMasters pic.twitter.com/H7f3IM08T0 — ATP Tour (@atptour) November 3, 2019 1



