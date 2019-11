Тенис Барти е петата дебютантка, която печели Шампионата на WTA 03 ноември 2019 | 16:15 0



There's a new @Shiseido_Corp @WTAFinals Shenzhen champion!



How @ashbarty beat Svitolina ---> https://t.co/fMNIvN3oYH pic.twitter.com/U5H1JPTGKj — WTA (@WTA) November 3, 2019 Австралийката става петата тенисистка, която печели Шампионата на WТА при своето дебютно участие в него. За първи път това стори Доминика Цибулкова през 2016 година. Освен това днешната победителка си осигури и първото място в ранглистата за тази седмица, като има 56 победи през сезона, четири спечелени титли (поделен резултат с Каролина Плишкова), както и 12 победи над тенисистки от Топ 10.

Congratulations to World No. 1 @ashbarty, champion of the #WTAFinals! What an incredible year for her. https://t.co/K6sq7VKsuk — Billie Jean King (@BillieJeanKing) November 3, 2019 И докато сезонът в женския профи-тенис приключи, то Барти може да продължи да пише история другата седмица, когато ще води Австралия срещу Франция във финала за "Фед Къп". Австралийките са домакини, а победата би им донесла първа титла от 1974 година насам.

