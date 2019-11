Тенис Барти детронира Свитолина и триумфира на Шампионата на WTA (видео) 03 ноември 2019 | 15:32 - Обновена 1



That's the match and the title!@ashbarty beats Svitolina 6-4, 6-3 to win the Billie Jean King Trophy at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals Shenzhen! pic.twitter.com/eiiiXs84rY — WTA (@WTA) November 3, 2019 След като в първите 8 гейма нямаше нито една точка за пробив, при 4:4 пред Свитолина се откри възможност за може би решаващ брейк. Барти обаче се измъкна, взе подаването си, а още в следващия гейм на свой ред се сдоби с първи брейкпонт, като той беше с цената на сетбол. Свитолина го заличи, а след това отрази още един, но австралийката достигна до трета възможност за затваряне на сета, не и без помощта на мрежата, след като от много удобна позиция не удари по най-добрия начин от форхенд топката, която все пак тупна в полето на украинката. Третият сетбол бе реализиран от Барти, която с убийствен ретур-уинър наказа консервативния втори сервис на Свитолина и се доближи на сет до крайната победа в турнира.

You hug that trophy, @ashbarty !#WTAFinals pic.twitter.com/gOHagibDP1 — WTA (@WTA) November 3, 2019 Във втория сет първа направи пробив Свитолина - за 2:1, но Барти отговори с два поредни брейка и обърна резултата до 4:2. Свитолина не се предаде и върна единия от пробивите, но Барти моментално направи рибрейк за 5:3, а след това с гейм на нула сложи край на турнира и спечели втората най-голяма титла в кариерата си след тази в Париж през юни. Световната №1 Ашли Барти спечели Шампионата на WTA. Австралийката надигра на финала в Шънжън миналогодишната победителка Елина Свитолина с 6:4, 6:3 за 1 час и 27 минути. Така Барти завършва една изключително успешна за нея година, в която изненадващо спечели най-престижното състезание на клей "Ролан Гарос", оглави световната ранглиста, а освен това грабна и още две титли - в Маями и Бирмингам. Тя има вече общо 7 титли в кариерата си на сингъл. 23-годишната австралийка имаше и още два финала този сезон - в Сидни и Пекин. Свитолина пък остава с 13 титли, но нито една през 2019 година.

