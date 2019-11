Брадичката на Багата стана звезда в социалните мрежи

Performance of the night goes to Blagoy Ivanov’s chin #UFC244 — Stainless Neil (@djstylistik) November 3, 2019

Blagoy Ivanov can take a punch



that's it. that's the tweet#UFC244 — rollerblade (@gohawksgo76ers) November 3, 2019

Blagoy Ivanov has a granite chin.



Derrick Lewis is sooo strong as well.

The way he just gets up of the ground is crazy power.



What a Fight.

Don't know how there wasn't a knockout.#UFC244 — Charlie Bishop (@AECharlieBish) November 3, 2019

@_stranglesquad actual image of blagoy ivanov’s chin #UFC244 pic.twitter.com/cBW5VU4H6F — Emo NY nigga AKA Timb Burton (@Gold17ocks) November 3, 2019

What it looked like when Blagoy Ivanov's chin was created.... pic.twitter.com/B3GpJppsdD — Bruce Blitz (@BruceBlitz) November 3, 2019

What is Blagoy Ivanov's chin made of? Derrick Lewis is landing bombs on him#UFC244 pic.twitter.com/6dUfvSErDm — MMA India (@MMAIndiaShow) November 3, 2019

Но всички са категорични - Иванов си е спечелил доста нови фенове след боя в октагона.

Благой Иванов - Багата може да загуби мача си срещу Дерик Люис в една от най-престижните вериги за бойни спортове UFC, но част от българина придоби легендарен статут в социалните мрежи.Става дума за... брадичката му!ММА феновете по света все още не можеха да повярват, че бившият световен шампион по бойно самбо от България е получи толкова удари в лицето от своя противник, но не се строполи на пода.“Звездата на вечерта е брадичката на Благой Иванов”, пишат почитатели.Благой Иванов може да поема удари. Това е “впечатлен е друг”.А от какво всъщност е направена брадичката на Багата?От измисления герой Тони Старк, който създава неразрушимия костюм на Айрън Мен?От цял блок гранит?Или от телефони “Нокиа 3310”?Огромна част от почитателите на ММА битките в социалните мрежи сочат българина за победител, въпреки че двама от тримата съдии дадоха предимство на Люис.Според тях Багата е бил “ограбен” в решението на реферите.