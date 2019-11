НБА Малшанс? Не, това вече прилича на прокоба... 03 ноември 2019 | 12:48 - Обновена 0



Играчите на Стийв Кър загубиха снощи у дома с





Още преди началото на сезона беше ясно, че “Воините” ще са доста по-уязвими тази година, след като в състава вече не са суперзвездата Кевин Дюрант и дългогодишните изключително ценни ролеви играчи Андре Игуодала и Шоон Ливингстън (последният сложи край на кариерата си).





В тима вече не е и постоянно контузеният в последните години ДеМаркъс Казънс, а гардът Клей Томпсън може да пропусне целия сезон заради тежката травма (скъсана предна кръстна връзка), получена във финалната плейофна серия с Торонто Раптърс през миналия шампионат. В самото начало на настоящия сезон пък голямата звезда на отбора Стеф Къри счупи лявата си ръка и ще отсъства поне 3 месеца. #DubNation, say hello to tonight's starting 5 pic.twitter.com/tKWzX78hVI — Golden State Warriors (@warriors) November 3, 2019 Но дори това не е всичко. В момента сред контузените играчи на Уориърс са също един от стълбовете на отбора - тежкото крило Дреймонд Грийн, както и новото попълнение Д’Анджело Ръсел, който би трябвало да е основният реализатор на Голдън Стейт в отсъствието на останалите звезди. Грийн е със скъсано сухожилие на левия показалец, а Ръсел е с навехнат глезен. Извън строя в момента са още центърът Кевън Лууни и гардът/крило Джейкъб Еванс.

Battled until the final buzzer. pic.twitter.com/aVqIfqOvla — Golden State Warriors (@warriors) November 3, 2019 Така в стартовата петица на Уориърс срещу “Стършелите” имаше трима новобранци - гардовете Кай Бауман и Джордан Пуул, както и тежкото крило Ерик Паскал. Другите двама в стартовата петица бяха крилото Глен Робинсън и центърът Уили Коули-Стайн, а останалите четирима баскетболисти на Голдън Стейт, взели участие в мача, бяха все "стряскащи" имена: Омари Спелман, Маркийз Крис, Алек Бъркс и Деймиън Лий.

Final



Eric - 25p/4r/2a/1b

Glenn - 16p/8r/3a/2s

Ky - 16p/7r/4a/2s

Damion - 13p/3a/2r

Willie - 8p/8r/2a/1s/1b

Jordan - 5p/3a/1r

Omari - 4p/4r/1a/1b

Alec - 4r/3a/1b

