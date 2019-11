ММА Със сигурност ще има реванш за пояса "най-голям гадняр" 03 ноември 2019 | 11:16 0



"I didn't get to baptize Nate, so we're going to run it back."@GamebredFighter wants to do it again #UFC244 pic.twitter.com/Ov3lSsBLmF — ESPN MMA (@espnmma) November 3, 2019



"Ако си най-коравият, най-големият гадняр, то би ли приел такава победа? Победа е, хубаво, честна битка, но не е завършен спор. Хорхе знае, че можех да продължа, бях готов за още екшън. Това е планът ми, само за това мисля. С удоволствие бих се изправил срещу него отново, само това искам да направя", обясни Диас.Самият Масвидал също изрази готовност да проведе реванш, просто не е сигурен кога точно ще се случи.



"He got the job done like he was supposed to so right on to Jorge!"



Nothing but respect from Nate Diaz to Jorge Masvidal. #UFC244 pic.twitter.com/oFXTQRTOtW — UFC on BT Sport (@btsportufc) November 3, 2019

"Аз съм най-амбициозният боец и не искам нищо странично да отнема от лаврите ми. Не искам някой да се спъне и да падне, за да го победя. Не съм такъв. Искам да приключвам битките си и да пращам опонентите в друго измерение. Със сигурност ще направим реванш, но не знам кога. Ще се случи в някакъв момент, това е сигурно", категоричен е новият носител на пояса за "най-големия гадняр".

