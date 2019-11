Ман Юнайтед може да се пробва за Тимо Вернер още през януари

Манчестър Юнайтед ще се нареди на опашката за едно от най-горещите имена на трансферния пазар, а именно Тимо Вернер, съобщава на днешните си страници “Мирър”. Германският голаджия бе свързван най-вече с Байерн Мюнхен, където трансфера му през лятото се провали, както и Ливърпул, но сега “червените дяволи” имат сериозно намерение да се намесят в борбата за подписа на играча.





Солскяер на няколко пъти потвърди, че от “ Олд Трафорд ” ще потърсят попълнения още през януари, а нападател е приоритет в планираните бъдещи инвестиции в състава. Юнайтед изпитва сериозни затруднения пред гола от началото на сезона след раздялата с имена като Ромелу Лукаку Алексис Санчес , а Вернер изглежда достъпна алтернатива още през януари, особено при наличието на достъпна откупна клауза на стойност 30 милиона евро в договора, който подписа през лятото.

6 - Since detailled data collection began in 2004-05, only Claudio Pizarro (4 goals + 2 assists against HSV in May 2013) has been involved in equally as many goals in a #Bundesliga game than @TimoWerner today (6). Bull. #RBLM05 pic.twitter.com/mJxHi19pac