Моторни спортове Маркес с нови два рекорда след "Сепанг" 03 ноември 2019 | 11:11



Световният шампион за сезон 2019 Марк Маркес не успя да спечели състезанието за Гран При на Малайзия, но финишира на второ място. Това бе 17-ият подиум на Маркес за сезона, като с него испанецът стана първият MotoGP пилот със 17 подиума в рамките на една кампания. С последния кръг от календара на кралския клас във Валенсия Маркес може да подобри собствения си рекорд, ако запише и още едно класиране в топ 3. Another record for @marcmarquez93



He now holds the record for the most points scored in a season! #MalaysianGP pic.twitter.com/P8G5DPB2Kj — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2019 С второто си място Маркес постави рекорд и за най-много спечелени точки в един сезон. Пилотът на Honda счупи рекорда на Хорхе Лоренсо от периода му с Yamaha и вече седи на първо място в класацията с 395 точки. С предстоящия кръг във Валенсия Маркес може да стане и първият, преминал кота 400. Out of juice but full of points!



It seems that once again, @marcmarquez93 has ran out of fuel on the cool down lap as @mvkoficial12 lends a helping hand! #MalaysianGP pic.twitter.com/Tff00GwusF — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2019

