Алекс Маркес спечели титлата в Moto2

Испанецът Алекс Маркес с Kalex си осигури първа титла в кариерата си в клас Moto2 на Световния шампионат по мотоциклетизъм.

23-годишният Маркес завърши втори в предпоследния кръг от сезона за Гран При на Малайзия, с което вече е недостижим на върха в генералното класиране преди последния старт в кампанията във Валенсия след две седмици.

What a season for the Marquez' brothers @alexmarquez73 & @marcmarquez93 #AM73WorldChampion #8ball pic.twitter.com/xeuFjuAAl8