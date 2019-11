Винялес посвети победата си на загиналия пилот на "Сепанг"

Победителят от състезанието за Гран При на Малайзия Маверик Винялес посвети победата си на трагично загиналия пилот от азиатската купа за таланти на MotoGP Афридза Мунандар. Винялес записа категорична победа с преднина от 3.5 сек сорямо Маркес и подари на Yamaha първата победа на "Сепанг" от 2010 година.

"Подготвихме се отлично за състезанието. Изумително състезание. Чувствах, че потенциалът е голям. След първите две обиколки знаех, че трябва да натискам, защото това е моят златен шанс. Искам да посветя тази победа на пилота, който загина вчера. Той бе един от най-силните в сериите и мой фаворит", сподели Винялес.

Top Gun takes top spot at Sepang!



Seventh career victory in #MotoGP for @mvkoficial12! #MalaysianGP pic.twitter.com/WzCaknOSJK