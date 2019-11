Винялес с победа като по учебник на "Сепанг", Дови спечели битката с Роси

Пилотът на Yamaha Маверик Винялес спечели втората си победа за сезона в Малайзия след отличен старт и постоянство на "Сепанг". Това бе първият успех за Yamaha в Малайзия от 2010 година. Шампионът за сезона Марк Маркес успя да напредне с осем места за първата обиколка и по-късно излезе на втората позиция, но нямаше шанс да настигне Винялес. Трети на подиума финишира Андреа Довициозо с Ducati, който спечели битката с Валентино Роси.

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро стартира от полпозишън в състезанието за Гран При на Малайзия с цел дебютна победа. Това бе петата първа стартова позиция за 20-годишния французин този сезон, като този път шансовете му бяха малко по-големи, тъй като шампионът за 2019-а Марк Маркес стартира доста по-назад.

Испанецът претърпя падане в квалификацията на "Сепанг" и остана едва 11-и на стартовата подредба. Заводският пилот на Yamaha Маверик Винялес не остави Куартараро спокоен. Винялес потегли втори. Топ 3 на старта допълни Франко Морбидели с още една Yamaha.

От четвърта позиция потегли сателитният пилот на Ducati Джак Милър. Пети на стартовата решетка се нареди Кал Кръчлоу със сателитна Honda, а шести - ветеранът в спорта Валентино Роси с последната Yamaha.

Отличен старт направи Милър, който поведе за кратко, но Винялес му отне лидерството. Куартараро се смъкна на шеста позиция на старта, а до края на първата обиколка падна с още две места до осмото. Маркес и звездата на Ducati Андреа Довициозо наваксаха по 6 - 7 позиции на старта и до края на първата обиколка бяха на трета и четвърта позиция зад Винялес и Милър.

До края на втората обиколка Винялес си изгради преднина от осем десети спрямо Милър и тогава Маркес изпревари австралиеца. Това успя да направи и Дови, а Валентино Роси се движеше пети след първите обиколки, спорейки с Милър за четвъртото място.

В седмата обиколка Доктора изпревари Милър на завой номер 9. В края на завъртането се стигна до контакт между Милър и следващия го пилот на Suzuki Алекс Ринс, от което изхвърча част от предното крило от мотора на Ринс.

След контакта помежду им Ринс мина пред Милър, а междувременно Роси започна да притиска Дови за третото място.

В десетата обиколка Милър бе изпреварен и от Франко Морбидели, а зад него дебнеше и Куартараро. До края на 11-ата обиколка авансът на Винялес начело достигна 1.7 сек.

В 13-ата обиколка Роси мина пред Дови на деветия завой, но пилотът на Ducati си върна позицията на правата. Пилотът на Aprilia Андреа Яноне претърпя инцидент на завой номер 9.

Междувременно Йоан Зарко, който замества Такааки Накагами в сателитни тим на Honda, заемаше девета позиция и правеше със секунда по-бързи обиколки от съотборника на Маркес - Хорхе Лоренсо, който се движеше 18-и.

В 16-ата обиколка Кръчлоу падна с Honda на завой номер 15, след като изпусна предницата на мотора си. В битката за третото място между Дови и Роси се присъедини и Ринс.

В 17-ата обиколка Зарко падна на 14-ия завой, а повторения показаха, че той е бил ударен от втория пилот на Suzuki Жоан Мир. Стюардите наказаха Мир с преминаване през т.нар. "дълга обиколка".

@JohannZarco1 is OUT after an incident with @JoanMirOfficial!



The Spaniard has been handed a Long Lap Penalty! #MalaysianGP pic.twitter.com/1Lt6N80TYK — MotoGP™ (@MotoGP) November 3, 2019

До края на надпреварата в топ 5 не настъпиха промени. Винялес победи с цели 3.5 сек преднина. Зад топ 3 финишира Валентино Роси, следван от Алекс Ринс. На шесто и седмо място завършиха двамата пилоти от сателитния тим на Yamaha Франко Морбидели и Фабио Куартараро. Топ 10 допълниха Милър, Данило Петручи с Ducati и Мир. Хорхе Лоренсо се пребори за 14-о място и взе две точки от Малайзия след четири кръга без спечелени точки.