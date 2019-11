Бокс Канело приспа Ковальов и стана шампион в четвърта категория! (видео + галерия) 03 ноември 2019 | 08:15 - Обновена 0



Най-богатият боксьор в света Саул Алварес - Канело пренаписа историята на бляскавата си кариера и стана световен шампион в четвърта различна категория. @@@ Мексиканската суперзвезда нокаутира при 45 секунди оставащи от 11-ия рунд руската машина в лека-тежка категория Сергей Ковальов.

Canelo Alvarez knocks out Sergey Kovalev to become the WBO light heavyweight champion



He’s now a FOUR division boxing champion.#CaneloKovalev #CombateSPACEpic.twitter.com/UdaPhWq1t3 — Pablo Antonio ‍ (@Palh86) November 3, 2019



Канело пое сериозен риск с предизвикването на досегашния първенец Ковальов, който през август месец проведе предишната защита на пояса си и спечели много оспорвана битка с обещаващия млад талант Антъни Ярд. Алварес обаче се оказа прекалено голямо препятствие за руснака, който бе сразен с двойна комбинация от ляво кроше и десен прав. Във втория случай гардът на Ковальов съвсем не можа да го предпази и краката му отказаха, а точно тогава съперникът му нанесе решителния десен прав, за да го прати моментално в нокаут. Реферът на ринга правилно дори не се занима да отброява, а веднага маркира края на битката в Лас Вегас.



#CaneloAlvarez @Canelo just knocked out @KrusherKovalev



pic.twitter.com/4LwSUGmNpv — The Professor UFC (@TheProfessorUFC) November 3, 2019

Самият двубой до този момент бе сравнително равностоен, като началните рундове бяха в полза на Ковальов, който разчиташе предимно на водещия си ляв прав.

Канело бе този, който опитваше повече леви крошета и удари с дясната си ръка, като след 10-ия рунд повиши темпото и броя на вкарани попадения. @@@ Отличната му кондиционна подготовка също наклони везните в негова полза, за да се стигне до решителните комбинации в края на първия шампионски рунд. В момента на нокаута двама от съдиите бяха записали 96-94 в полза на мексиканеца, а третият - 95-95.

#Canelo The New Champion #canelovskovalev pic.twitter.com/JYoxVCa2gM — Santiag@ (@sorenasantiago) November 3, 2019





Канело вече изигра успешно три от 11-те си битки по договора с медийния гигант DAZN, който му осигури космическите 365 милиона долара. Мексиканецът записа 36-и нокаут и общо 53-а победа, като остава със само 1 поражение от Флойд Мейуедър и две равенства.

WBA Super-Welter

WBC Super-Welter

WBO Super-Welter

Ring Super-Welter

WBA Middle

WBC Middle (x2)

IBF Middle

Ring Middle (x2)

WBA ‘Reg’ Super-Middle

WBO Light-Heavy pic.twitter.com/haOSntQ9JP — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 3, 2019 Ковальов регистрира четвърто поражение и остава с 34 победи, 29 от които преждевременни, както и 1 реми.

