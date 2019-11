ММА Скалата сложи колана за "най-голям гадняр" на Хорхе Масвидал (видео + галерия) 03 ноември 2019 | 07:20 - Обновена 0



Дуейн Джонсън - Скалата бе част от специалните гости на дългоочакваната галавечер UFC 244 в "Медисън Скуер Гардън" и имаше отговорната задача да връчи шампионския колан за "най-голям гадняр" в октагона на победителя от основната битка между Хорхе Масвидал и Нейт Диас. @@@ @TheRock presents the BMF belt!



Unbelievable atmosphere in MSG!#UFC244 pic.twitter.com/puvdwsSvvM — UFC on BT Sport (@btsportufc) November 3, 2019



Както е известно, лекарят в залата практически прекрати двубоя преди началото на третия рунд, защото дясното око на Диас бе подуто, а и той имаше аркада на веждата си. Независимо, че самият боец пожела да продължи, а и имаше видимост през окото, реферът Дан Миралиота сложи край на битката и провокира бурно недоволство сред зрителите.

Two BMFs from Miami #UFC244 @TheRock x @GamebredFighter pic.twitter.com/3dfIqHQsLE — ESPN MMA (@espnmma) November 3, 2019

Скалата пък все пак постави шампионския колан на кръста на Масвидал, който записа трета впечатляваща победа през 2019 година след зрелищните нокаути над Дарън Тил и Бен Аскрен.

