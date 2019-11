ММА Лекар развали страховитата битка за колана "най-големия гадняр" на UFC 244 (видео + галария) 03 ноември 2019 | 06:55 - Обновена 0



копирано

Хорхе Масвидал (35-13) не се израдва на най-голямата победа в кариерата си, а публиката трябваше да възроптае срещу дискусионното решение в основната битка на галавечерта UFC 244 в "Медисън Скуер Гардън".

не се израдва на най-голямата победа в кариерата си, а публиката трябваше да възроптае срещу дискусионното решение в основната битка на галавечерта UFC 244 в "Медисън Скуер Гардън". @@@ Нейт Диас (21-12) искаше да продължи срещата и след третия рунд, но докторът в залата посъветва рефера Дан Миралиота да спре битката, защото дясното око на боеца бе подуто. Тъй като то не бе напълно затворено и Диас имаше видимост, той демонстрира страхотен дух и искаше да продължи, но лекарското решение надделя. Масвидал, Диас и феновете изобщо не харесаха развоя на събитията, но все пак Дуейн Джонсън - Скалата връчи специалния колан за "най-големия гадняр" в октагона на победителя от Флорида.

B.M.F.@TheRock wraps the belt around @GamebredFighter #UFC244 pic.twitter.com/U6JopuX66D — UFC Aus/New Zealand (@UFC_AUSNZ) November 3, 2019



Масвидал направи същия заход за летящо коляно в началните секунди, с което препарира Бен Аскрен преди няколко месеца, но Диас беше готов и с жестове показа на съперника си, че няма да се хване на въдицата. Масвидал притисна до оградата противника си и го засипа с колена и лакти, като с хайкик го разкървави над дясното око и го повали на земята.

искаше да продължи срещата и след третия рунд, но докторът в залата посъветва рефера Дан Миралиота да спре битката, защото дясното око на боеца бе подуто. Тъй като то не бе напълно затворено и Диас имаше видимост, той демонстрира страхотен дух и искаше да продължи, но лекарското решение надделя. Масвидал, Диас и феновете изобщо не харесаха развоя на събитията, но все пак Дуейн Джонсън - Скалата връчи специалния колан за "най-големия гадняр" в октагона на победителя от Флорида.Масвидал направи същия заход за летящо коляно в началните секунди, с което препарира Бен Аскрен преди няколко месеца, но Диас беше готов и с жестове показа на съперника си, че няма да се хване на въдицата. Масвидал притисна до оградата противника си и го засипа с колена и лакти, като с хайкик го разкървави над дясното око и го повали на земята. @@@ Последва мощен граунд-енд-паунд, но дори сериозно кървящ, Диас намери начин да се предпази и да преживее бурята. Масвидал загуби инициативата си и подходи доста внимателно, защото осъзнаваше колко е добър на земя Диас, като гледаше просто да не му оставя шанс да се изправи. Реферът Дан Миралиота рестартира битката в стойка, а Диас опря до решетката противника си, но скоро Масвидал го превъртя. Нейт пласира мощно ляво и дясно кроше в лицето на опонента, който обаче единствено раздаде въздушни целувки на публиката. Двамата продължиха в клинч до оградата, а до края на рунда никой не пласира значим удар, с изключение на ляво кроше в актива на Диас.



Just Nate Diaz doing Nate Diaz things. @NateDiaz209 #UFC244 pic.twitter.com/xujdDMFz1R — UFC Europe (@UFCEurope) November 3, 2019



Нейт беше по-активен в началото на втората част със страйкинга, а Масвидал гледаше да контрира с единични удари. Двамата започнаха размени, но без комбинации. Уличният боец от Флорида разклати противника с дясно кроше, при което Диас отново се озова на земята и привика Масвидал за битка в гард, само че такова нещо не се случи. След изправянето се получи нов клинч и отново предимството бе на страната на Хорхе по отношение на вкарани лакти и колена.



BAH GAWD! THAT’S @THEROCK’S MUSIC! #UFC244 pic.twitter.com/gxDy9D0obm — ESPN MMA (@espnmma) November 3, 2019

Диас забави темпото и почти обърна гръб на опонента си, който се възползва за още попадения в главата му, като го и притисна на оградата. Масвидал осъществи тейкдаун, но Нейт се защитаваше добре и се изправи, като опита да го превърти и успя 30 секунди преди края на рунда. Диас заключи крака на съперника със своите долни крайници, но сирената се намеси преди да стане напрегнато.Масвидал започна с тежко дясно кроше и страничен кик, но Диас контрира с тройна комбинация с юмруци в главата. Уличният боец от Маями вкара поредно ляво кроше и притисна противника до оградата за кратък клинч, но от него никой не извлече дивиденти. Последваха размени на десни и леви крошета, а дясното око на Диас започваше да се затваря.





Диас не можа да осъществи тейкдаун от два опита при дълъг клинч, след което сам пожела да падне на земята по гръб и да поеме малко граунд-енд-паунд. Масвидал се защити от триъгълник с крака, като двамата си размениха няколко удара тип "чук" до сирената.

WOW!!!



The doctor stops the fight, but Jorge Masvidal and Nate Diaz are all class and love the respect between both these guys.



MASVIDAL is the new BMF champion#RESPECT #UFC244 pic.twitter.com/UE50sK5RJK — MMA India (@MMAIndiaShow) November 3, 2019



За съжаление на всички зрители, по съвет на лекаря в залата битката бе прекратена преди началото на четвъртия рунд, защото дясното око на Диас бе силно подуто. Нейт няколко пъти каза на доктора, че е добре, но въпреки че окото не бе затворено и боецът имаше видимост, реферът Миралиота сложи преждевременен край.

Последва мощен граунд-енд-паунд, но дори сериозно кървящ, Диас намери начин да се предпази и да преживее бурята. Масвидал загуби инициативата си и подходи доста внимателно, защото осъзнаваше колко е добър на земя Диас, като гледаше просто да не му оставя шанс да се изправи. Реферът Дан Миралиота рестартира битката в стойка, а Диас опря до решетката противника си, но скоро Масвидал го превъртя. Нейт пласира мощно ляво и дясно кроше в лицето на опонента, който обаче единствено раздаде въздушни целувки на публиката. Двамата продължиха в клинч до оградата, а до края на рунда никой не пласира значим удар, с изключение на ляво кроше в актива на Диас.Нейт беше по-активен в началото на втората част със страйкинга, а Масвидал гледаше да контрира с единични удари. Двамата започнаха размени, но без комбинации. Уличният боец от Флорида разклати противника с дясно кроше, при което Диас отново се озова на земята и привика Масвидал за битка в гард, само че такова нещо не се случи. След изправянето се получи нов клинч и отново предимството бе на страната на Хорхе по отношение на вкарани лакти и колена.Диас забави темпото и почти обърна гръб на опонента си, който се възползва за още попадения в главата му, като го и притисна на оградата. Масвидал осъществи тейкдаун, но Нейт се защитаваше добре и се изправи, като опита да го превърти и успя 30 секунди преди края на рунда. Диас заключи крака на съперника със своите долни крайници, но сирената се намеси преди да стане напрегнато.Масвидал започна с тежко дясно кроше и страничен кик, но Диас контрира с тройна комбинация с юмруци в главата. Уличният боец от Маями вкара поредно ляво кроше и притисна противника до оградата за кратък клинч, но от него никой не извлече дивиденти. Последваха размени на десни и леви крошета, а дясното око на Диас започваше да се затваря.Диас не можа да осъществи тейкдаун от два опита при дълъг клинч, след което сам пожела да падне на земята по гръб и да поеме малко граунд-енд-паунд. Масвидал се защити от триъгълник с крака, като двамата си размениха няколко удара тип "чук" до сирената.За съжаление на всички зрители, по съвет на лекаря в залата битката бе прекратена преди началото на четвъртия рунд, защото дясното око на Диас бе силно подуто. Нейт няколко пъти каза на доктора, че е добре, но въпреки че окото не бе затворено и боецът имаше видимост, реферът Миралиота сложи преждевременен край. @@@ Публиката съвсем резонно възропта, както и двамата бойци, но решението бе финално. @@@

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 2966 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1