ММА Перфектен дебют в средна категория на UFC за Дарън Тил 03 ноември 2019 | 06:13 - Обновена 0



The Gorilla has done it



Darren Till beats Kelvin Gastelum on his middleweight debut #UFC244 pic.twitter.com/PHo7T4MrIY — UFC on BT Sport (@btsportufc) November 3, 2019

"I proved a lot of doubters wrong."



After a whirlwind of a week, @DarrenTill2 has ARRIVED at MW! #UFC244 pic.twitter.com/MnyUg7GXEi — UFC Europe (@UFCEurope) November 3, 2019



Американецът започна малко по-агресивно третата част, но не можа да регистрира тейкдаун, а пък "изяде" две леви крошета. Гастелъм контрира с дясно кроше, но противникът му продължаваше да бъде по-прецизен със скоростта и избора си на моменти за атака. Гастелъм осъществи тейкдаун, но само за секунди, като все пак увеличи броя на попаденията в своя актив, а после още веднъж за малко повали съперника. В крайна сметка и двамата вдигнаха победоносно ръце след последната сирена, но съдиите присъдиха успеха на Тил. Дългото отсъствие от октагона не се отрази добре на четвъртия в средна категория на UFC Келвин Гастелъм (16-5, 1 отменен резултат), защото той записа загуба с разделено съдийско решение (30-27, 28-29, 27-30) от дебютанта в дивизията Дарън Тил (18-2-1). Боецът от Ливърпул най-после се "престраши" да се изкачи в по-горната категория и показа, че не е загубил от скоростта и прецизността си в страйкинга. Победата му над толкова класен и високопоставен противник още в първия му двубой в категорията показва, че той ще бъде сериозен играч при 84-килограмовите.В първия рунд двамата залагаха доста на клинчове край оградата, а чистите попадения бяха прекалено малко. Битката бе изцяло в стойка, а темпото не бе особено високо, като никой не опита да направи тейкдауни. В клинчовете пък Тил демонстрираше доста добра защита и не позволяваше да бъде препънат или контролиран прекалено дълго от съперника си. Колкото и малко да бяха, чистите удари в по-голямата си част бяха пласирани от Тил.Надлъгването и ескиважите продължиха и в началото на втория рунд, а Гастелъм не успяваше да намери правилната дистанция за левите си крошета. Вместо това Тил с по един лоукик или ляво кроше се грижеше да задоволява претенциите на съдиите. Боецът от Ливърпул увеличи ритниците, а Гастелъм единствено успяваше да притисне съперника до оградата. Вторият рунд завърши с още надлъгване в средата на клетката, като в последната минута Гастелъм вкара в употреба лоукиковете си.Американецът започна малко по-агресивно третата част, но не можа да регистрира тейкдаун, а пък "изяде" две леви крошета. Гастелъм контрира с дясно кроше, но противникът му продължаваше да бъде по-прецизен със скоростта и избора си на моменти за атака. Гастелъм осъществи тейкдаун, но само за секунди, като все пак увеличи броя на попаденията в своя актив, а после още веднъж за малко повали съперника. В крайна сметка и двамата вдигнаха победоносно ръце след последната сирена, но съдиите присъдиха успеха на Тил.

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 285

