Гуардиола: Няма нищо случайно в това, че Ливърпул измъква победи в последните минути

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола похвали отбора си след победата над Саутхамптън. Дълго време "гражданите" бяха догонващи, но в крайна сметка стигнаха до обрат с 2:1 благодарение на гол на Кайл Уокър в 86-ата минута.

"Направихме всичко необходимо. Беше много трудно да атакуваме, когато съперникът се защитаваше с 11 човека. Усърдната ни работа се отплати. Не беше толкова важно как играе Саутхамптън, а ак ние реагираме на случващото се на терена. Длъжни бяхме да опитаме всичко и го направихме", заяви Гуардиола.

