Противоречива загуба с 1-2 съдийски гласа за Благой Иванов на UFC 244 (видео + галерия)

Единственият българин в най-голямата ММА промоция в света UFC - Благой Иванов - записа второ поражение с противоречиво съдийско решение срещу рекордьора по нокаути в тежка категория Дерик Люис. @@@ Багата проведе най-агресивния си двубой в октагона в "Медисън Скуер Гардън" и имаше статистическо преимущество, както и по отношение на контрола по време на двубоя, но явно не успя да убеди достатъчно съдиите в превъзходството си в спиращата дъха битка с Черния звяр.

The Black Beast!#UFC244 pic.twitter.com/2autadF2ue — UFC (@ufc) November 3, 2019



Официалните лица отсъдиха 30-27 и 29-28 за Люис, като единият глас бе в полза на българина с 29-28 точки. Той пласира общо 59 удара срещу 37 на Люис, като реализира и три тейкдауна срещу само един на съперника си, а и няколко пъти имаше опити да приключи мача със събмишъни. В крайна сметка съдиите прецениха, че трябва да дадат победата на Люис, който разкървави Багата, но в нито един момент не го разклати значимо, а и през по-голямата част от втория и третия рунд бе напълно под контрола на Благой.

ПЪРВИ РУНД

,#UFC244 results: Derrick Lewis bloodies Blagoy Ivanov, wins split-decision https://t.co/X1eWcLdOqj — MMA mania (@mmamania) November 3, 2019



Багата започна на далечна дистанция и с повече движение обикаляше около опонента си, макар и близо до оградата. Люис пробва два десни лоукика, но безуспешно, като ляв негов кик бе хванат от българина. Последва веднага тейкдаун в актива на Иванов, който застана в странична позиция върху опонента си и опита да приложи триъгълник. Хватката не бе заключена, а Багата опита и кимура, само че Люис се измъкна и направи едно от марковите си светкавични изправяния, с които се избавя от нажежени ситуации на земя.

Багата опита без успех нов тейкдаун с препъване, след което се опази от дясно кроше. Последваха размени, като двамата подновиха битката в стойка в средата на откагона. Ляв прав в тялото на Люис бе последният значим удар за първия рунд.



Ivanov's chin must be made of granite #UFC244 pic.twitter.com/C45svqOn2x — UFC (@ufc) November 3, 2019

ВТОРИ РУНД

ТРЕТИ РУНД

Контролът на Иванов не спираше и той изглеждаше по-свежият от двамата в заключителните секунди. Още едно ляво кроше попадна в главата на Люис, но в последните мигове и американецът се отчете с няколко успешни десни крошета. В крайна сметка съдиите трябваше да преценят кой е победител в битката.

